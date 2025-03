Severina v Ljubljani: edinstvena priložnost, da spoznate hrvaško zvezdnico

V prestolnici se bo na zadnji delovni dan tega tedna mudila priljubljena hrvaška pevka Severina, ki za slovenske oboževalce pripravlja edinstveno srečanje. V popoldanskih urah bo obiskala nakupovalno središče Citypark, pozdravila vse zbrane in jim ponudila priložnost, da z njo spregovorijo kakšno besedo ali se fotografirajo. Ves konec tedna pa bo pestro tudi koncertno in športno dogajanje.

Dogodkov, primernih za mlade in mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Po petih letih se v Stožice vrača dalmatinski večer

V največjo koncertno dvorano pri nas se po petih letih vračajo mojstri dalmatinske glasbe, ki bodo poskrbeli za večer, poln čustev. Na enem odru se bodo zbrali Tomislav Bralić in klapa Intrade, klapa Šufit, Dalmatino, Tedi Spalato, Dupini in Petar Dragojević ter zbranim pričarali čaroben večer dalmatinske glasbe.

V petek se bo dogajalo tudi v drugih krajih po državi. V Mursko Soboto prihaja Nina Pušlar, v Pesnico pri Mariboru Maja Keuc, skupina Elvis Jackson pa bo zatresla oder Kina Šiška. Legendarni Adi Smolar in Modrijani bodo za zabavo skrbeli kar dva dneva zapored – prvi bo najprej gostoval v Velenju (petek), nato pa še na Vrhniki (sobota), medtem ko drugi ob 25-letnici glasbenega ustvarjanja tokrat prihajajo v Celje (petek) in na Jesenice (sobota).

Pred junijskim koncertom v Ivančni Gorici, s katerim bo obeležila 20. obletnico kariere, bo Nina Pušlar tokrat nastopila v Murski Soboti. Foto: STA

Med sobotnimi glasbenimi poslasticami so še koncerti srbske zvezdnice Cece v Brežicah, Kvatropircev na Rečici ob Savinji in Siddharte v Slovenj Gradcu, na oder kranjske dvorane Zlato Polje pa bosta po dvajsetih letih znova združeno stopili skupini California in Flirrt. Za nedeljsko druženje v Sežani bo poskrbel priljubljeni pevec Gregor Ravnik.

Športni spektakel na Pokljuki in sprehod med barvitimi narcisami

Ljubitelji narave in preživljanja časa na prostem imate ta konec tedna na voljo dva posebna dogodka. Na Pokljuko prihajajo najboljši biatlonci in biatlonke sveta, ki se bodo na šestih tekmah potegovali za najboljša mesta. Slovenski navijači bodo lahko med drugim stiskali pesti za Jakova Faka, Miho Dovžana in Anamarijo Lampič, organizatorji pa pripravljajo tudi vrsto aktivnosti za obiskovalce.

V Arboretumu Volčji Potok pa se lahko prvič letos sprehodite med cvetočimi narcisami, ki z rumeno barvo cvetov spominjajo na barvo sonca. Kot so sporočili iz parka, so letos posadili rekordno število teh očarljivih spomladanskih lepotic, in sicer okoli pol milijona.

Anamarija Lampič se bo na domači Pokljuki borila za visoko uvrstitev. Foto: STA

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste lahko popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

