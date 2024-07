Med vidnejšimi dogodki, ki so na sporedu prihajajoči konec tedna, je zagotovo festival Pivo in cvetje v Laškem, kjer bo prvič nastopil britanski glasbenik Tony Hadley, nekdanji pevec skupine Spandau Ballet. Obiščete lahko tudi katero izmed številnih gasilskih veselic ali se udeležite kulinaričnega dogodka v Borovnici, kjer bo na voljo pester izbor jedi iz borovnic.

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Pester program festivala Pivo in cvetje

Če je bil prejšnji vikend športno obarvan, bo prihajajoči konec tedna zagotovo v znamenju piva. V Laškem se namreč odvija že 59. festival Pivo in cvetje, ki so ga letošnje leto podaljšali za en dan. Poleg dobrega piva in hrane bo poskrbljeno tudi za vrhunsko glasbo. V petek bodo obiskovalce zabavali Dan D, Romachild, Šank Rock, Tony Hadley, Simon Vadnjal, Helena Blagne ter Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, v soboto pa Nina Pušlar, Hamo & Tribute2Love, Pantaloons, Deladap, Zvita Feltna, Nika Zorjan ter Žan Serčič in Šakali. Zaradi varnosti je število obiskovalcev in s tem tudi vstopnic omejeno.

Med glasbenimi dogodki, ki so na sporedu prihajajoči konec tedna, izstopajo še trije. Na letnem gledališču Khislstein v Kranju bo v petek v sklopu Prešernega poletja nastopila legendarna rock zasedba Crvena Jabuka. V Kranju se bodo ustavili po koncertu v razprodani zagrebški Areni, 21 koncertih ameriško-kanadske turneje ter turnejah po Hrvaški, Avstraliji in Švedski. Obiskovalci bodo lahko uživali v uspešnicah, kot so To mi radi, Tamo gdje ljubav počinje, Zovu nas ulice in številnih drugih.

V glasbi še ene legendarne rock skupine iz nekdanje Jugoslavije pa bodo lahko uživali na Tartinijevem trgu v Piranu. Tam bo v soboto nastopila skupina Plavi Orkestar, ki se v Slovenijo vrača po dolgoletnem premoru. Z nastopom na osrednjem trgu bodo prva skupina, ki bo tam priredila komercialni koncert. Zazvenele bodo pesmi Suada, Bolje biti pijan nego star, Ako su to samo bile laži in mnoge druge.

V mariborski četrti Minoriti pa je v petek na sporedu akustični koncert skupine Tabu, ki je na slovenski glasbeni sceni že od leta 1998. Organizatorji obljubljajo dobro družbo in vrhunsko glasbo v odličnem ambientu.

Plavi Orkestar bodo z nastopom na Tartinijevem trgu postali prva skupina, ki bo tam priredila komercialni koncert. Foto: Mediaspeed

V Črnomlju Polkaholiki, v Domžalah pa Vili Resnik

Konec tedna se bodo odvijale tudi številne gasilske veselice, ki so v zadnjem času zelo priljubljene predvsem med mladimi, ki iščejo dogodke z dobro družbo. Poleg koncertov v sklopu festivala Pivo in cvetje v petek priporočamo tudi obisk gasilke veselice v Domžalah (Ihan), kjer bo nastopil Ansambel Roka Žlindre, ali v Ribnici (Sveti Gregor), kjer bo obiskovalce zabaval Ansambel Aktual.

Veliko veselic je na sporedu tudi v soboto, med katerimi priporočamo tisto v Velikih Laščah (Rob) z Mladimi Gamsi, Sevnici (Blanca) s skupino Firbci, Črnomlju (Gornji Slaveči) s Polkaholiki ali Domžalah (Ihan) z Vilijem Resnikom.

Člani skupine Polkaholiki na lanskoletnem festivalu Pivo in cvetje Foto: Mediaspeed

V Borovnici vse v znamenju borovnic

Organizatorji dogodkov niso pozabili niti na ljubitelje dobre hrane in pijače. V soboto in nedeljo je v Občini Borovnica na sporedu tradicionalni praznik borovnic, na katerem bo poskrbljeno za bogato in cenovno dostopno ponudbo dobrot iz borovnic. Obiskovalci se bodo lahko sprehodili med stojnicami, katerih rdeča nit bodo borovnice, ali si ogledali folklorno tamburaški festival. Poskrbljeno bo tudi za otroški in razvedrilni program, v večernem delu pa bodo obiskovalce zabavali Dobra Mrha, Keep it S!mpl, Charlie Brown in Ansambel Strastni muzikanti ter skupini Tequila in Mambo Kings.

Kulinarično se bodo razvajali tudi v Kopru, kamor se v petek in soboto vrača prvi slovenski food truck festival Karavana okusov. Prireditev bo potekala na Ukmarjevem trgu, kjer se bo zbrala vrsta pisanih tovornjačkov in prikolic polnih dobrot. Prav v Kopru se je pred štirimi leti začela prva Karavana okusov. "Pridite lačni, ker hujšali bomo jutri," pozivajo organizatorji.

Pivo pa ne bo le v ospredju festivala Pivo in cvetje v Laškem ampak tudi v Portorožu, kjer v soboto na Trgu prekomorskih brigad pripravljajo Beer Catcher Fest. Gre za dogodek, ki ga ne smete zamuditi, saj se bo na enem mestu zbralo osem pivovarn, ki bodo predstavile svoje najboljše pivske kreacije. Poskrbljeno bo za vse ljubitelje piva, dobre hrane in vrhunske glasbe. Občasno bodo potekali tudi nastopi lokalnih glasbenikov, ki bodo še dodatno popestrili dogajanje.

V prestolnici se bo znova odvijala tudi Odprta kuhna, ki se ta petek še zadnjič s Pogačarjevega trga seli na Stritarjevo ulico in Mestni trg.

Karavana slastnih tovornjačkov in prikolic potuje po Sloveniji. Foto: Luka Fabčič

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi boste popestrili svoj konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

