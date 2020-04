Moje skrivnosti (Can You Keep a Secret?)

ZDA │ 2019 │ 90 min. │ Romantična komedija R: Elise Duran│ I: Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Kimiko Glenn, Laverne Cox IMDb: 5,3/10 │ Rotten Tomatoes: 25 % │ Uporabniki Googla: 85 %

Emma nekega dne na letalu popolnemu tujcu zaupa vse svoje majhne, velike, prikupne in ponižujoče skrivnosti, saj je prepričana, da ga ne bo nikoli več videla.

Toda ko se Emma vrne v službo, izve, da je moški z letala novi izvršni direktor podjetja, v katerem je zaposlena, njeno poklicno in zasebno življenje pa se posledično obrne na glavo.

"Tu je razstavljeno nekaj izjemnega šarma. Tako Alexandra Daddario kot Tyler Hoechlin sta dragulja romantične komedije, Daddario pa nam še posebej pokaže, da je bodoča zvezda." Joey Magidson, Hollywood News

"Moje skrivnosti so sladka in smešna romantična komedija z neverjetno očarljivim vodilnim parom v sestavi Tylerja Hoechlina in Alexandre Daddario." Molly Freeman, ScreenRant

Napovednik filma Moje skrivnosti: Zanimivosti: Scenarij Petra Hutchingsa temelji na istoimenski knjižni uspešnici in prvem samostojnem romanu avtorice knjižne serije Strastna zapravljivka (The Shopaholic), angleške pisateljice Sophie Kinsella .



Po njenih romanih so sicer že posneli romantično komedijo Strastna zapravljivka (2009).

temelji na istoimenski knjižni uspešnici in prvem samostojnem romanu avtorice knjižne serije Strastna zapravljivka (The Shopaholic), angleške pisateljice . Po njenih romanih so sicer že posneli romantično komedijo Strastna zapravljivka (2009). Glavna igralka Alexandra Daddario (Prelomnica svetega Andreja, Obalna straža) je film tudi producirala, projekt pa je njen producentski prvenec.

(Prelomnica svetega Andreja, Obalna straža) je film tudi producirala, projekt pa je njen producentski prvenec. Tyler Hoechlin sta skupaj igrala že v komediji Teden brez pravil (2011), vendar v tistem filmu nista imela skupnih prizorov.

sta skupaj igrala že v komediji Teden brez pravil (2011), vendar v tistem filmu nista imela skupnih prizorov. Alexandra Daddario in Kate Easton bosta soigralki tudi v prihajajočem dramatičnem trilerju Lost Girls and Love Hotels.

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5. Film je na voljo tudi v spletni videoteki DKino na www.tvin.si.

