Kam si izginila, Bernadette? (Where'd You Go, Bernadette)

ZDA │ 2019 │ 80 min. │ Misteriozna komična drama R: Richard Linklater│ I: Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wiig, Judy Greer IMDb: 6,5/10 │ Rotten Tomatoes: 49 % │ Uporabniki Googla: 82 %

Bernadette Fox živi z bistroumno najstniško hčerko Bee in možem Elgiejem, uspešnim Microsoftovim inovatorjem, v čudoviti razpadajoči hiši v Seattlu.

A Bernadette ni le ljubeča mati in žena, nekoč je bila namreč ena od najslavnejših arhitektk na losangeleški sceni. Nekega dne pa Bernadette kar na lepem izgine brez sledu ...

"Bi lahko Cate Blanchett priklicala duha svoje predhodnice Katharine Hepburn – tisti robati stil, hkrati dostojanstven in razposajen –, ne da bi se zatekla k oponašanju? Odgovor je pritrdilen in dokaz je Kam si izginila, Bernadette?." Anthony Lane, The New Yorker

"Vsem pomanjkljivostim filma navkljub komaj čakam, da si ga bom ogledala s svojo najstniško hčerko – redko namreč naletimo na film o materah in hčerah, ki tega tako pogosto idealiziranega razmerja ne prikazuje niti na sentimentalen niti na poenostavljen način." Dana Stevens, Slate

Cate Blanchett (Letalec, Otožna Jasmine) je bila za naslovno vlogo nominirana za zlati globus za najboljšo igralko v komediji ali muzikalu.



Komični pustolovski roman Marie Semple Where'd You Go, Bernadette se je po izidu leta 2012 nemudoma vzpel na vrh lestvice uspešnic New York Timesa in tam vztrajal več kot leto dni. V slovenščini je knjiga izšla pod naslovom Kam si šla, Bernadette leta 2019 pri založbi Vida.



V slovenščini je knjiga izšla pod naslovom Kam si šla, Bernadette leta 2019 pri založbi Vida.

Režiserja in soscenarista filma Richarda Linklaterja je zgodba pritegnila zaradi močnega odnosa med materjo in hčerjo, saj je sam oče treh hčera in brat dveh starejših sester.

je zgodba pritegnila zaradi močnega odnosa med materjo in hčerjo, saj je sam oče treh hčera in brat dveh starejših sester.

Cate Blanchett in Billy Crudup sta bila soigralca že v zgodovinskem romantičnem trilerju Charlotte Gray (2001).

