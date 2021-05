Mesto za nas (Come As You Are)

ZDA │ 2019 │ 102 min. │ Komična drama R: Richard Wong I: Grant Rosenmeyer, Hayden Szeto, Ravi Patel, Gabourey Sidibe IMDb: 6,9/10 │ Rotten Tomatoes: 95 % │ Uporabniki Googla: 90 %

Trije moški, ki so zaradi svoje invalidnosti pod stalnim nadzorom pretirano skrbnih staršev, spakirajo kovčke in pobegnejo v Montreal, natančneje v bordel.

Tam želijo končno izgubiti nedolžnost in hkrati dokazati, da so lahko samostojni, na njihovi poti do novih življenjskih izkušenj pa jih spremlja negovalka in šoferka Sam.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

"Morda boste resnično ganjeni in celo v solzah do konca nepopolne, a postopoma razorožujoče dramedije Richarda Wonga." Tomris Laffly, RogerEbert.com

"Hkrati odkrit, nežen in brezkompromisno smešen – film Mesto za nas je prijetno presenečenje." Michael Rechtshaffen, Los Angeles Times

"Odkritost, s katero scenarij Erika Linthorsta obravnava spolne želje likov – skupaj z zmagovalnimi predstavami igralcev – poživi kakršen koli sentimentalizem." Devika Girish, New York Times

Napovednik filma Mesto za nas: Zanimivosti: Komično dramo Mesto za nas (2019) je navdahnila resnična zgodba Aste Anthonyja Philpota – ameriškega moškega, ki se je rodil z artrogripozo in je zagovornik pravice do aktivnega spolnega življenja invalidov.



Philbot je leta 2006 med dopustovanjem v Španiji izvedel za bordel z urejenim dostopom za invalide in v njem izgubil nedolžnost, pozneje pa je tja popeljal še dva druga mlada moška – eden od njiju je bil slep, drugi pa paraliziran v nesreči z motorjem.

– ameriškega moškega, ki se je rodil z artrogripozo in je zagovornik pravice do aktivnega spolnega življenja invalidov. Philbot je leta 2006 med dopustovanjem v Španiji izvedel za bordel z urejenim dostopom za invalide in v njem izgubil nedolžnost, pozneje pa je tja popeljal še dva druga mlada moška – eden od njiju je bil slep, drugi pa paraliziran v nesreči z motorjem. Philbotovo zgodbo so najprej predstavili v BBC-jevem dokumentarcu For one night only (2007).



Pozneje so po njej posneli belgijski filmi Hasta la Vista (2011), film Mesto za nas (2019) pa je ameriška priredba omenjenega celovečerca.

Pozneje so po njej posneli belgijski filmi Hasta la Vista (2011), film Mesto za nas (2019) pa je ameriška priredba omenjenega celovečerca. V filmu igrata tudi komičarka Janeane Garofalo in Gabourey Sidibe – nominiranka za oskarja in zlati globus za glavno vlogo v hvaljeni drami Življenje je dragoceno (2009).

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5. Film je na voljo tudi v spletni videoteki DKino na www.tvin.si.

V videoteki DKino si oglejte tudi: