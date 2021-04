Spomladansko kulinarično razvajanje z Mary Berry

Skrivnosti s podeželja z Mary Berry

V tej razkošni 4-delni seriji Mary Berry obišče nekaj najbolj priljubljenih britanskih dvorcev.

Ekskluzivno povabilo ji omogoča, da se sreča z družinami, ki si lastijo te dvorce, spoznala pa bo tudi njihovo predano in sposobno osebje.

Ogledala si bo vrtove, kuhinje in zasebne prostore ter tako dobila vpogled, ki ga imajo drugače le prijatelji in družina.

V kuhinji bodo pod Maryjinim vodstvom pripravili razkošne jedi, ki slavijo dediščino in zapuščino teh izjemnih domovanj.

Na sporedu od 12. maja vsak delavnik ob 12. uri na programu 24Kitchen.

Mary Berry: recepti, ki vedno uspejo

Ne glede na to, kako zahtevna je videti priprava neke jedi, Mary zna to prikazati preprosto.

V vsaki epizodi nam bo predstavila izvrstne recepte in tehnične napotke tako za začetnike kot tudi za bolj izkušene kuharje, z gledalci pa bo delila tudi nekaj spominov iz njenega življenja.

Maryjini recepti nam bodo koristili v katerikoli kulinarični situaciji – od vsakodnevnega kuhanja in dni, ko imamo za pripravo jedi manj časa, do družabnih večerij s prijatelji.

Na sporedu od 18. maja vsak delavnik ob 12. uri na programu 24Kitchen.

Najljubši recepti Mary Berry

Izjemno priljubljena Mary Berry bo z nami delila nekaj njenih najbolj navdihujočih jedi in nam posredovala znanje iz svojih 50-letnih kuharskih izkušenj.

V osmih izvrstnih epizodah se bo podala na raziskovanje krajev in hrane, ki jih ima najraje – od morja do podeželja ter od zeliščnih vrtov in tržnic pa vse do svojega doma.

Največja odlika te serije je Maryjin unikaten glas in njena sposobnost, da nam pokaže način, kako stvari narediti. Gledalci tako lahko slastne recepte preprosto poustvarjajo doma.

Na sporedu od 21. maja vsak delavnik ob 12. uri na programu 24Kitchen.