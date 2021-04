Oglejte si velike zmagovalce Oskarjev

Pred 93. podelitvijo zlatih kipcev smo na malih zaslonih poiskali devetnajst celovečercev, ki so domov odnesli oskarja za najboljši film – od veličastnega Botra do južnokorejske senzacije Parazit.

Boter (The Godfather, 1972) & Boter 2 (The Godfather: Part II, 1974)

Po romanu Maria Puza posneta veličastna kriminalna saga Francisa Forda Coppole o mafijski družini Carleone, ki jo sprva vodi patriarh Vito (Marlon Brando/Robert De Niro), po njegovi smrti pa družinske posle prevzame Vitov najmlajši sin Michael (Al Pacino). Prvi del je prejel še oskarja za glavnega igralca (Brando) in prirejeni scenarij, drugi pa kar šest kipcev, med njimi tudi za režijo in stranskega igralca (De Niro). • Filma sta na voljo v videoteki DKino in na HBO OD/GO.

Forrest Gump (1994)

V filmu spremljamo izmišljeno življenjsko zgodbo podpovprečno inteligentnega, a svojim načelom zvestega in prikupnega moža iz Alabame (Tom Hanks), ki je udeležen v številne prelomne dogodke druge polovice 20. stoletja. Prejemnik šestih oskarjev, ob najpomembnejšem tudi za režijo in glavnega igralca. • V petek, 23. 4., ob 20. uri na Kino.*

Pogumno srce (Braveheart, 1995)

V poznem 13. stoletju se William Wallace (tega igra režiser filma Mel Gibson) vrne na Škotsko, ki ji vlada neusmiljeni angleški kralj Edward Longshank. Wallace vodi razcapano, vendar pogumno vojsko svojih rojakov v boj proti veliko močnejšim nasprotnikom. Prejemnik petih oskarjev, tudi za najboljši film in režijo. • V soboto, 24. 4., ob 12.45 na Planet 2.*

Angleški pacient (The English Patient, 1996)

Med 2. svetovno vojno se v italijanski vojaški bolnišnici zdravi skrivnostni bolnik z nevarno in romantično preteklostjo. Epska ljubezenska drama Anthonyja Minghelle z Ralphom Fiennesom v naslovni vlogi je prejela kar devetih zlatih kipcev, vključno z oskarjem za najboljši film, režijo in stransko igralko (Juliette Binoche). • V sredo, 28. 4., ob 2.20 na TV 1000 in v soboto, 17. 4., ob 8.05 na AMC.*

Titanik (Titanic, 1997)

Z enajstimi oskarji nagrajena epska zgodovinska romanca Jamesa Camerona spremlja mlado aristokratinjo (Kate Winslet), ki se na krovu razkošne čezoceanke zaljubi v prijaznega, a revnega slikarja v podobi DiCapria, njuno ljubezensko zgodbo pa tragično prekine ledena gora. • Na HBO OD/GO.

Lepota po ameriško (American Beauty, 1999)

Ko Lester Burnham zapade v krizo srednjih let, se njegovo družinsko življenje v predmestju postavi na glavo. Žena Carolyn se spusti v razmerje s poslovnim tekmecem, uporniška hčerka Jane pa se zagleda v tihega soseda Rickyja, ki živi s tiranskim očetom, sam pa se zaljubi v zapeljivo hčerino prijateljico Angelo in zaradi nje popolnoma izgubi glavo. Trpka komična mojstrovina Sama Mendesa je prejela še oskarje za najboljšo režijo, izvirni scenarij, glavnega igralca (Kevin Spacey) in fotografijo. • V soboto, 24. 4., ob 0.30 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Čudoviti um (A Beautiful Mind, 2001)

Resnična zgodba o matematičnem geniju Johnu Forbesu Nashu ml. (Russell Crowe). Ta je razvil razpravo o teoriji tekmovanja, med hladno vojno je za ameriško vlado dešifriral sovražnikove kode in zbolel za paranoično shizofrenijo. Oskarji za najboljši film, režijo (Ron Howard), stransko igralko (Jennifer Connelly) in prirejeni scenarij. • V sredo, 28. 04., ob 3.45 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Chicago (2002)

Filmska priredba muzikala o tekmicah in obsojenih morilkah (Renee Zellweger in Catherine Zeta-Jones), ki upata, da ju bo zvezdniški agent (Richard Gere) rešil pred usmrtitvijo, je slavila tudi v kategorijah stranske igralke (Zeta-Jones), scenografije, kostumografije, filmske montaže in obdelave zvoka. • V petek, 30. 4., ob 21. uri na FOX Life.*

Gospodar prstanov: Kraljeva vrnitev (Lord of the Rings: The Return of the King, 2003)

V sklepnem delu trilogije, ki jo je Peter Jackson posnel po romanu J. R. R. Tolkiena, se sile dobrega in zla spopadejo v končni bitki, ki bo odločala o usodi sveta. Film je prejel enajst oskarjev in s tem izenačil rekord Bena-Hura (1959) in Titanika (1997). • V sredo, 21. 4., ob 20. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Dvojna igra (The Departed, 2006)

Napet triler o dveh policistih (Leonardo DiCaprio in Matt Damon), ujetih v prevare in dvojne igre med zakonom in kriminalom, je Martinu Scorseseju končno prinesel zasluženega oskarja za režijo, film pa je slavil še v kategoriji najboljšega prirejenega scenarija. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Bombna misija (The Hurt Locker, 2008)

Vojna drama z Jeremyjem Rennerjem v glavni vlogi ponuja razburljiv prikaz življenj elitnih vojakov, ki med bojem v Bagdadu skrbijo za deativiranje bomb. Film je prejel šest oskarjev, Kathryn Bigelow pa je postala prva (in je do zdaj edina) ženska, ki je prejela kipec za najboljšo režijo. • V ponedeljek, 19. 4., ob 21.12 na Planet 2.*

Misija Argo (Argo, 2012)

Napet in duhovit politični triler Bena Afflecka, ki obuja eno najdrznejših operacij v zgodovini Cie. Film je prejel še oskarja za najboljši prirejeni scenarij in najboljšo filmsko montažo. • V videoteki DKino.

12 let suženj (12 Years a Slave, 2013)

Neverjetna resnična zgodbo o Solomonu Northupu – svobodnem temnopoltem Američanu, ki so ga sredi 19. stoletja ugrabili in prodali v suženjstvo. Film je slavil tudi v kategorijah prirejenega scenarija in igralke v stranski vlogi (Lupita Nyong'o). • V četrtek, 22. 4., ob 21.10 na CineStar TV 1.*

V žarišču (Spotlight, 2015)

Pretresljiva resnična zgodba o skupini novinarjev časopisa The Boston Globe, ki so leta 2002 razkrili množično spolno zlorabo otrok v Katoliški cerkvi, je s podelitve odnesla oskarja za najboljši film leta in najboljši izvirni scenarij. • V torek, 27. 4., ob 22.30 na Planet PLUS.* │ Tudi v videoteki DKino.

Mesečina (Moonlight, 2016)

Slogovno drzna pripoved o odraščanju v revnem predelu Miamija, ki je zaradi tankočutne upodobitve afroameriške moškosti nemudoma obveljala za pionirsko delo, je prejela tri zlate kipce – za najboljši film, igralca v stranski vlogi (Mahershala Ali) in prirejeni scenarij. • V soboto, 17. 4., ob 14.54 na Planet PLUS.*

Oblika vode (The Shape of Water, 2017)

Domišljijska romanca Guillerma del Tora o ljubezni med nemo čistilko (Sally Hawkins) in podvodnim bitjem, ki ga ameriška vlada zadržuje v tajnem laboratoriju, je s podelitve oskarjev odnesla še kipce za najboljšo režijo, izvirno filmsko glasbo (Alexandre Desplat) in scenografijo. • V videoteki DKino.

Zelena knjiga (Green Book, 2018)

Resnična zgodba o robatem redarju italijanskega rodu (Viggo Mortensen), ki postane voznik izobraženega temnopoltega pianista (Mahershala Ali). Komična drama Petra Farleyja je prejela še oskarja za najboljšega stranskega igralca (Ali) in najboljši izvirni scenarij. • V videoteki DKino.

Parazit (Gisaengchung/Parasite, 2019)

Južnokorejska mojstrovina, ki jo je režiser Bong Džun Ho opisal kot komedijo brez klovnov in tragedijo brez antagonistov, je prejela zlato palmo in štiri oskarje ter postala prvi mednarodni celovečerec, ki je na podelitvi zlatih kipcev prejel nagradi za najboljši film in režijo. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Parazit:

