Iskanje skrivnostnih relikvij v deževnem pragozdu

Pridružite se zanimivim dogodivščinam pustolovca Hootna in neustrašne zgodovinarke lady Alexandre.

TV-serijo Hotten in lady Alex (Hooten & the Lady), britansko akcijsko dramo v osmih delih, je ustvaril Tony Jordan (Dickensian, Življenje na Marsu, Smrt v raju).

Naslovna lika serije Hotten in lady Alex sta upodobila Michael Landes in Ophelia Lovibond. | Foto: FOX V seriji Michael Landes (CSI, Love Soup) upodablja Hootna – zgovornega iskalca zakladov in samotarja, ki se pogosto znajde v tveganih okoliščinah.

Ophelia Lovibond (Osnove Sherlocka Holmesa, W1A) igra aristokratinjo in muzejsko kuratorko lady Alexandro, ki kljub svoji strogi vzgoji hrepeni po arheoloških doživetjih in raziskovanju neznanih krajev.

Hooten in Alex se srečata v amazonskem pragozdu in se skupaj podata na iskanje skritih zakladov.

Hitro se pričnejo kazati razlike med njima, a zaradi skupnih interesov vseeno skupaj obiščeta Butan, Etiopijo, Karibsko otočje in Kambodžo ter poskušata najti skrivnostno relikvije.

Na sporedu od 18. aprila vsako soboto in nedeljo ob 12.10 na programu FOX.