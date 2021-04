To so največji osmoljenci Oskarjev

Ste razočarani, ker so vaši favoriti na letošnji podelitvi oskarjev ostali praznih rok? V TV-priporočilih vam predstavljamo deset izvrstnih filmov, ki so bili nominirani za najmanj pet zlatih kipcev, a niso prejeli niti enega.

Ameriške prevare (American Hustle, 2013) – deset nominacij

Ohlapna upodobitev kontroverzne tajne operacije FBI, ki je v poznih 70. letih prejšnega stoletja povzročila eno najbolj razvpitih korupcijskih afer in pravi politični cunami. Film Davida O. Russella je skoraj izenačil neslaven rekord filmov The Turning Point (1977) in Barva škrlata (1985), ki sta kljub enajstim nominacijam ostala praznih rok. • V petek, 30. 4., ob 3.40 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Marsovec (The Martian, 2015) – sedem nominacij

Matt Damon je v hvaljeni vesoljski pustolovščini Ridleyja Scotta upodobil astronavta, ki obtiči na Marsu. Ob štirih nominacijah za tehnične oskarje je bil film nominiran še v treh glavnih kategorijah – za najboljši film leta, najboljšega igralca v glavni vlogi in najboljši prirejen scenarij. • V ponedeljek, 26. 4., ob 21.44 na Planetu.*

Princ plime (The Prince of Tides, 1991) – sedem nominacij

Nogometni trener in učitelj angleščine (Nick Nolte) poskuša pomagati sestri dvojčici (Kate Nelligan), ki je poskušala storiti samomor. Z njeno psihiatrinjo (Barbra Streisand) se pogovarja o družinski preteklosti in se vanjo zaljubi. Režiserka, producentka in glavna igralka te romantične drame Streisandova se je morala zadovoljiti z nominacijo za najboljši film. • V nedeljo, 2. 5., ob 14.05 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zmagovalec (Moneyball, 2011) – šest nominacij

Resnična zgodba spremlja poskus direktorja bejzbolskega moštva Billyja Beana (Brad Pitt), da bi sestavil ekipo na osnovi računalniške analize igralcev. Pitt je bil za vlogo Beana nominiran za oskarja za najboljšega igralca, kot producent filma pa se je nadejal tudi oskarja za najboljši film. • V petek, 30. 4., ob 10.35 na TV 1000.* │ Tudi v videoteki DKino.

Lahko noč in srečno (Good Night, And Good Luck, 2005) – šest nominacij

Zgodovinska drama Georgea Clooneyja govori o zgodnjih letih televizijskega novinarstva v Ameriki v 50. letih prejšnjega stoletja. Med šestimi neuspešnimi nominaciji velja izpostaviti tiste za najboljši film, najboljšega režiserja in najboljšega glavnega igralca (David Strathairn). • V torek, 4. 5., ob 22.35 na CineStar TV Premiere 2.*

Grivasti vojak (War Horse, 2011) – šest nominacij

Vojna drama Stevena Spielberga o večnem prijateljstvu med najstnikom in konjem, ki je postavljeno na preizkušnjo na krvavih bojiščih prve svetovne vojne, se je za oskarje potegovala v glavni kategoriji in petih tehničnih kategorijah. • V nedeljo, 2. 5., ob 8. uri na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Nebraska (2013) – šest nominacij

Alexander Payne (Potomci, Stranpoti, Gospod Schmidt) se je vrnil na cesto z nežno in pretanjeno komedijo o starcu, ki se odpravi v 1.200 kilometrov oddaljeno mesto Lincoln v Nebraski, kjer naj bi ga čakal milijon dolarjev. Film je veteranu Bruceu Dernu prinesel nagrado za najboljšega igralca v Cannesu in nominacijo za oskarja, za oskarje pa se je potegoval še v kategorijah za najboljši film, najboljšo režijo in najboljši izvirni scenarij.• V sredo, 28. 4., ob 23.35 na TV 1000.*

Nenavadna usoda Amélie Poulain (Amélie, 2001) – pet nominacij

Amélie (Audrey Taotou) živi v svojem svetu in dela kot natakarica v majhni pariški kavarni. Ko nekega dne z majhno pozornostjo osreči neznanca, se odloči poiskati še več ljudi, ki bi jim bilo treba polepšati življenje. Mojstrovina Jeana-Pierra Jeuneta je bila razglašena za najboljši evropski in francoski film leta, na podelitvi oskarjev pa jo je v tujejezični kategoriji presenetljivo porazila Nikogaršnja zemlja. • V ponedeljek, 3. 5., ob 10.35 na CineStar TV Premiere 2.*

Čokolada (Chocolat, 2000) – pet nominacij

Leta 1959 se skrivnostna tujka Vianne (za oskarja nominirana Juliette Binoche) z mlado hčerjo priseli v mirno in tradicionalno francosko mestece. Tam odpre čokoladnico in z njo pretrese strog občutek morale v tamkajšnji nazadnjaški skupnosti, zaljubi pa se tudi v šarmantnega vodjo skupine romskih popotnikov (Johnny Depp). • V nedeljo, 25. 4., ob 13.15 na TV 1000.*

Nadarjeni gospod Ripley (The Talented Mr. Ripley, 1999) – pet nominacij

Premožni ladijski mogotec najame Toma (Matt Damon), preračunljivega mladeniča, da bi iz Italije pripeljal domov njegovega sina Dickieja (Jude Law). Tom se vtihotapi v razkošno življenje visoke družbe ter nazadnje zaplete v nevarno igro prevar, laži in umorov. Čeprav je priredbo romana Patricie Highsmith režiral oskarjevec Antony Minghella (Angleški pacient), je film na podelitvi zlatih kipcev ostal praznih rok. • V nedeljo, 25. 4., ob 23.25 na TV 1000.*

