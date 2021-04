O neskončnosti (Om det oändliga/About Endlessness)

Švedski mojster Roy Andersson (Golob je sedel na veji in razmišljal o življenju) naniza neskončno, brezčasno zgodbo o absurdnosti in krhkosti našega obstoja. Film – hkrati oda in žalostinka – je refleksija o človeškem življenju v vsej njegovi lepoti in krutosti, veličastnosti in banalnosti. Nagrada za najboljšo režijo v Benetkah.