Mačke (Cats)

Cats © 2019 Universal Pictures. All Rights Reserved.

Z oskarjem nagrajeni režiser Kraljevega govora predstavlja nenavadno, razvpito in zvezdniško obarvano celovečerno priredbo priljubljenega istoimenskega muzikala Andrewa Lloyda Webbra.

Velika Britanija, ZDA │ 2019 │ 105 min. │ Domišljijski glasbeni spektakel R: Tom Hooper │ I: Ian McKellen, Judi Dench, Idris Elba, Taylor Swift, Rebel Wilson IMDb: 2,7/10 │ Rotten Tomatoes: 21 % │ Uporabniki Googla: 28 %

Skupina mačk, ki se zbira na smetišču ob polni luni, se mora v eni noči odločiti, katera izbranka bo odšla v "mačja nebesa" in se vrnila nazaj v novo in boljše življenje.

Tekmice se skozi pesmi predstavljajo in izražajo svoj prispevek k mačji skupnosti, stara mačka Deuteronomy pa bo na koncu izbrala tisto, ki jo je najbolj ganila.

"Ne glede na to, ali se vam zdijo podobe lepe ali grozljive, je to film, ki zahteva, da si ga ogledate." David Sims, The Atlantic

"Večino filma sem si prekrivala usta z rokami in se spraševala: 'Kaj se dogaja?' Pri tem sem se zelo zabavala." Amy Nicholson, FilmWeek

Napovednik filma Mačke: Zanimivosti: Film oskarjevca Toma Hooperja (Kraljev govor, Nesrečniki, Dansko dekle) je priredba slovitega istoimenskega gledališkega muzikala Andrewa Lloyda Webbra , tega pa je navdahnila pesniška zbirka T. S. Eliota Mačke.

Tega so prvič uprizorili leta 1981 v New London Theatru. V naslednjih 21 letih so tam izvedli 8.949 predstav, na Brodwayu pa so med letoma 1982 in 2000 izvedli 7.485 predstav.

Tega so prvič uprizorili leta 1981 v New London Theatru. V naslednjih 21 letih so tam izvedli 8.949 predstav, na Brodwayu pa so med letoma 1982 in 2000 izvedli 7.485 predstav.

Tega so prvič uprizorili leta 1981 v New London Theatru. V naslednjih 21 letih so tam izvedli 8.949 predstav, na Brodwayu pa so med letoma 1982 in 2000 izvedli 7.485 predstav. Leta 1983 je broadwayska produkcija dobila sedem nagrad tony, med njimi tudi za najboljši muzikal.

Andrew Lloyd Webber in Taylor Swift sta bila za pesem Beautiful Ghosts (Lepi duhovi) nominirana za zlati globus za najboljšo izvirno filmsko skladbo.

Rebel Wilson je v resničnem življenju alergična na mačke.

je v resničnem življenju alergična na mačke. To je druga filmska upodobitev Webbrovega muzikala TV-različice BBC iz leta 1998 in Hooperjev drugi celovečerni muzikal po filmu Nesrečniki (2012).

Idris Elba je v Disneyjevi igrani različici Knjige o džungli (2016) posodil glas še enemu mačjemu liku – tigru Sheru Khanu.

James Corden kot sir Ian McKellen sta pred tem filmom igrala v Disneyjevih celovečernih muzikalih – prvi v Zgodbah iz hoste (2014), drugi pa v uspešnici Lepotica in zver (2017).

kot sta pred tem filmom igrala v Disneyjevih celovečernih muzikalih – prvi v Zgodbah iz hoste (2014), drugi pa v uspešnici Lepotica in zver (2017). V igralski zasedbi filma sta dve prejemnici oskarja – Jennifer Hudson in dama Judi Dench –, sir Ian McKellen pa je bil dvakrat nominiran za to nagrado.

in –, sir Ian McKellen pa je bil dvakrat nominiran za to nagrado. Tom Hooper je s tem celovečercem postal tretji režiser, ki je z različnima filmoma "slavil" tako na podelitvi oskarjev kot zlatih malin. Kevinu Costnerju je to uspelo s filmoma Pleše z volkovi (1990) in Poštar (1997), Petru Farrellyju pa z Zeleno knjigo (2018) in Filmom 43 (2013).

