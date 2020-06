Avstrija │ 2019 │ 128 min. │ Drama Režija: Andreas Horvath │ Igra: Patrycja Planik IMDb: 6,8/10 │ Rotten Tomatoes: 75 % │ Uporabniki Googla: 74 %

Lillian je dekle, ki v ZDA biva z začasnim vizumom. Ko se ji dovolilnica za bivanje izteče, se poskuša zaposliti v pornografski industriji, vendar jo zaradi neurejene dokumentacije tudi tam zavrnejo.

Ko ji svetujejo, naj se vrne domov v Rusijo, se Lillian odpravi na pot po ZDA. Preživlja se z iskanjem zavržene hrane, krajo v trgovinah in vdiranjem v zapuščene hiše.

"Skrivnosten film ceste – noben izraz ni bolj opisen –, ki je hkrati portret ženskega duha in odločnosti ter premišljevanje o osamljenosti v jedru današnje Amerike." Deborah Young, Hollywood Reporter

"To je presunljiv film, ki povezuje naravo in človeštvo na nepričakovane in krute načine. Večstransko nadarjen Horvath je prav tako poskrbel za eterično fotografijo in prispeval nepozabno filmsko glasbo." Kaleem Aftab, Cineuropa

Napovednik filma Lillian: Zanimivosti: Lillian (2019) je celovečerni igrani prvenec avstrijskega dokumentarista Andreasa Horvatha .

. Film je produciral sloviti avstrijski režiser in producent Ulrich Seidl . Ta je med drugim produciral tudi zmagovalni film 25. Liffa – grozljivko Lahko noč, mamica (2014).

Ta se je leta 2017 odpravila iz New Yorka peš nazaj v domovino. Samo po naključju so jo odkrili gozdarji v kanadskih severnih gozdovih.

Navkljub njihovim opozorilom je pohod nadaljevala proti Beringovemu prelivu in še danes velja za izginulo.

