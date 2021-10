Greta (I Am Greta)

Hvaljen dokumentarec prikazuje eno leto v življenju mlade podnebne aktivistke Grete Thunberg in spremlja njen vzpon od prve samotne stavke pred švedskim parlamentom do globalne ikone.

Švedska, ZDA, VB, Nemčija │ 2020 │ 120 min. │ Biografski dokumentarec R: Nathan Grossman N: Greta Thunberg, Svante Thunberg, papež Frančišek IMDb: 7,8/10 │ Rotten Tomatoes: 79 % │ Uporabniki Googla: 46 %

Avgusta 2018 je petnajstletna Greta Thunberg začela šolsko stavko zaradi podnebnih sprememb. Njen moto je bil: "Če odraslim ni mar, kakšno Zemljo bodo zapustili svojim potomcem, zakaj bi se morali najstniki pridno učiti v šolah?"

V nekaj tednih je to dejanje dobilo globalne razsežnosti in tiha švedska najstnica z zametki avtizma je postala svetovno znana aktivistka.



Film spremlja Gretino življenje od prelomnega dogodka, ki jo je povzdignil iz anonimnosti, do njenih nastopov na konferencah in soočenj s svetovnimi politiki.

"Greta je v svojem bistvu upanja polna, navdihujoča zgodba o deklici z Aspergerjevim sindromom, ki je svojo 'drugačnost' spreobrnila v prednost." Lee Marshall, Screen Daily

"Nevsiljiv portret Grete Thunberg, ki učinkovito razkrije osebo za mitom." Jonathan Romney, The Guardian

"Film ne poskuša naslikati popolnega portreta Grete Thunberg, temveč ponudi zvesto kroniko nekega izjemnega leta." Rodrigo Perez, The Playlist

Napovednik filma Greta: Zanimivosti: Prijatelj, ki pozna družino Thunberg, je režiserju in snemalcu Nathanu Grossmanu namignil, da Greta Thunberg načrtuje majhen protest pred švedskim parlamentom.



Tam jo je zagledal, kako sedi sama s transparentom, in jo vprašal, ali ji lahko namesti mikrofon ter ji tisti dan sledi.



"Mislil sem, da bi lahko nastalo nekaj malega, morda pripoved o odraščanju za švedske volitve. Kako sem se motil!"

"Mislim, da je Nathan hotel pokazati, kako absurdna je zvezdniška kultura, v kateri živimo. Ljudje so obsedeni z mano kot posameznico in aktivistko, namesto da bi pozornost usmerili v podnebje."

"Mislim, da je Nathan hotel pokazati, kako absurdna je zvezdniška kultura, v kateri živimo. Ljudje so obsedeni z mano kot posameznico in aktivistko, namesto da bi pozornost usmerili na podnebje." Dokumentarec so premierno prikazali na 77. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah, predvajali pa so ga tudi na torontskem filmskem festivalu in na Liffu.





Revija Forbes jo je istega leta uvrstila na svoj seznam stotih najvplivnejših žensk na svetu, med letoma 2019 in 2021 pa je bila trikrat zapored nominirana za Nobelovo nagrado za mir.

