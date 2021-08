Tina © 2021 Universal Studios. All Rights Reserved.

Izvrsten dokumentarec o razburkanemu življenju in izjemni karieri slovite glasbene legende – ene in edine Tine Turner.

ZDA, Velika Britanija │ 2021 │ 113 min. │ Glasbeni dokumentarec R: T.J. Martin, Dan Lindsay N: Tina Turner, Angela Bassett, Oprah Winfrey, Kurt Loder IMDb: 8,0/10 │ Rotten Tomatoes: 92 % │ Uporabniki Googla: 91 %

Dokumentarec vsebuje posnetke osupljivih odrskih nastopov ikonske glasbenice Tine Turner, pa tudi intervjuje z njeno družino in prijatelji ter drugimi svetovnimi zvezdami.

Tina je premagala nemogoče ovire in postala ena prvih afroameriških umetnic, ki so dosegle mednarodno občinstvo, njena pot do uspeha je tudi zgodba o zmagi nad stisko.

"Tudi če ne poznate ozadja, je vse to osupljivo gledati. Če ste Turnerjevo že kdaj videli, boste vedeli – če pa še ne, ne morem ujeti njenega talenta in karizme le s pičlim virom pisane besede, s katerim razpolagam." Lucy Mangan, Guardian

"To je eden od najboljših glasbenih dokumentarcev, ki sem si jih ogledal v zadnjih letih, film, čigar odkritosrčnost, poštenost in toplina so mi večkrat vzeli sapo." Jack Hamilton, Slate

"Tina je tisti redek dokumentarec, ob katerem hrepenite po dodatku, kot da dve uri nista bili dovolj, da bi zadostili življenju in karieri Tine Turner." Brian Lowry, CNN.com

Napovednik filma Tina: Zanimivosti: Film so premierno prikazali marca 2021 na virtualni izdaji 71. mednarodnega filmskega festivala v Berlinu.

Tina Turner , znana kot "kraljica rock n'rolla", je v svoji bogati in več kot pol stoletja dolgi karieri izdala deset studijskih albumov, te so prodali v več kot 100 milijonih izvodih.





Leta 1969 se je kot prva temnopolta oseba in prva ženska znašla na naslovnici revije Rolling Stone, ta pa jo je pozneje uvrstila na 63. mesto lestvice stotih največjih umetnikov vseh časov in na 17. mesto lestvice stotih največjih pevk in pevcev vseh časov.

Z glasbenih odrov se je poslovila leta 2009, ko je bila stara 70 let.

, novinar in glasbeni kritik , s katerim je Turnerjeva napisala biografijo Jaz, Tina (1986), dramatičarka in avtorica biografskega gledališkega muzikala Tina in – igralka, ki je Turnerjevo upodobila v biografskem filmu Kaj ima ljubezen s tem? (1993) in bila za vlogo nominirana za oskarja.

V dokumentarec niso vključili nobenih posnetkov iz videospotov Turnerjeve z izjemo krajšega prizora iz videospota njene uspešnice What's Love Got to Do with It (1984).

Turnerjeva je v intervjuju za ameriško TV-oddajo Today film opisala kot "vzporedno zgodbo" njenim spominom Happiness Becomes You (2020).

