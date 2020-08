Za pevko še ena propadla romanca

Zadnje leto je bilo za 27-letno pevko vsaj na ljubezenskem področju precej burno. Potem ko je avgusta lani odjeknila novica, da sta se z možem, igralcem Liamom Hemsworthom razšla, si je srčne rane celila z ljubimko. Romantično se je zapletla z dolgoletno prijateljico Kaitlynn Carter, a njuna romanca ni trajala dolgo. Že oktobra pa je bila Miley Cyrus v novi zvezi, tokrat z avstralskim glasbenikom Codyjem Simpsonom.

A zdaj je tudi ta ljubezen doživela bridki konec, poročajo tuji mediji. Parček naj bi se razšel že pred nekaj tedni, za zdaj razlog za njun razhod še ni znan, poroča portal TMZ. Novica je sicer za mnoge veliko presenečenje, saj sta si glasbenika še pred nedavnim v intervjujih pela velike hvalnice. Poleg tega so tisti, ki so jima blizu, povedali, da sta tudi ves čas karantene preživljala skupaj in da sta se zares zbližala.

"Kar se je začelo kot prijateljstvo, kjer sta drug drugega podpirala v težkih časih, se je sčasoma razcvetelo v nekaj več. Njuno razmerje je bilo nepričakovano, a je hkrati postalo zelo pomembno. Z njim je bila zelo srečna. Oba sta zelo strastna, ko gre za glasbo, in to je ena od stvari, ki ju je povezovala," je vir anonimno povedal za Entertainement Tonight.

Oba sta se v preteklosti bojevala z odvisnostmi, tako da sta tudi tukaj drug drugemu dajala oporo in s skupnimi močmi ostajala na pravi poti. "Drug za drugega poskrbiva, da ostaneva na pravi poti. To je tisto, kar je res zdravo v tem odnosu, in mislim, da je to prvič, da kaj takšnega doživljam v razmerju. Sva na isti valovni dolžini," je pred časom v oddaji The Kyle and Jackie O Show o romanci s Codyjem povedala Miley.

Tudi 23-letni avstralski glasbenik je imel o svojem dekletu povedati same lepe stvari. "Biti z Miley je nekaj krasnega. Je ustvarjalna in navdihujoča, zastrašujoče neodvisna in me opogumlja, da sem tudi jaz sam svoj človek," Codyjev intervju za The Sydney Morning Herald, ki je bil objavljen aprila, povzema E! News.

Nihče od njiju sicer še ni uradno komentiral novice o razhodu.