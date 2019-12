Je to novo dekle Liama Hemswortha, ki je nadomestilo Miley? #video

Več mesecev je preteklo, odkar je v javnost pricurljala novica, da se po le sedmih mesecih zakona ločujeta igralec Liam Hemsworth in pevka Miley Cyrus. Oktobra je bil 29-letni zvezdnik opažen na zmenku z manekenko Maddison Brown, zdaj pa je staršem predstavil drugo dekle, prav tako manekenko Gabriello Brooks. Je to njegova nova srčna izbranka?

Liam Hemsworth je vse od ločitve nadvse skrivnosten. Podrobnosti razhoda z Miley Cyrus ni komentiral, prav tako ne ločitvenega procesa, ki pravkar poteka in ki naj bi bil v kratkem že končan.

Tako se tudi ne ve, v kakšnem razmerju je z avstralsko manekenko Gabriello Brooks, s katero je bil opažen na družinskem kosilu. Nihče njunega druženja, o katerem piše Daily Mail, za zdaj še ni komentiral.

Par je bil sicer ujet v Byron Bayu v Avstraliji, kamor se je Liam vrnil pred prazniki, potem ko je v Kanadi končal snemanje svojega zadnjega filma. Skupaj z Gabriello se je pridružil očetu Craigu in mami Leonie ter še nekaj njunim prijateljem na kosilu in vsem skupaj predstavil Gabriello. Druščina je nato sproščeno kramljala in se smehljala, po obedu sta Liam in Gabriella skupaj odšla.

Foto: Getty Images

Liam se je sicer avgusta po le sedmih mesecih zakona razšel s pevko Miley Cyrus, s katero sta bila pred poroko več let v razmerju, ki pa sta ga tudi večkrat prekinila in nato ponovno začela. A poleti letos sta se dokončno razšla, nekaj tednov pozneje je Liam tudi vložil vlogo za ločitev.

Kmalu za tem, ko je odjeknila novica o koncu njune zveze, se je kontroverzna pevka ljubezensko zapletla s prijateljico Kaitlynn Carter. A zdaj je lezbična romanca že preteklost, saj je trenutno že v novi zvezi, in sicer z glasbenikom Codyjem Simpsonom.

Tudi Liam si je srčne rane očitno lizal z žensko družbo, saj so ga paparaci oktobra ujeli v svoje objektive na zmenku z manekenko Maddison Brown. A kot kaže, iz te moke ni bilo kruha, saj mu zdaj družbo dela že druga manekenka, torej rjavolasa Gabriella.