Miley se je razšla z dekletom: noče še ene resne zveze #video

Pred mesecem dni so tiskovni predstavniki pevke Miley Cyrus in igralca Liama Hemswortha sporočili, da se par po le sedmih mesecih zakona ločuje. Skorajda takoj za tem pa so paparaci ujeli pevko na dopustu v sosednji Italiji, kjer se je strastno poljubljala s svojo dolgoletno prijateljico Kaitlynn Carter.

Dekleti sta se tudi kasneje večkrat skupaj pojavili v javnosti, kjer sta se objemali, držali za roke in si izkazovali naklonjenost. V svoje objektive so ju paparaci znova ujeli še pred nekaj dnevi, ko sta se skupaj odpravili na kosilo.

A zdaj je njune romance konec, so za portal People potrdili viri, ki so blizu pevki. "Miley noče resne zveze. Ona in Kaitlynn sta vsak dan preživljali skupaj in to ni nekaj, kar bi si Miley ta trenutek želela. Rada bi se osredotočila na kariero."

Dodali so, da čeprav je njune romantične zveze konec, dekleti še vedno ostajata dobri prijateljici: "Že celo večnost sta prijateljici in ob strani sta si stali, ko sta se obe ločevali. Zdaj le nista več v romantičnem razmerju."

Za zdaj ne Miley ne Kaitlynn nista komentirali novice, da sta se kot par po le nekaj tednih zveze razšli.