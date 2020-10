Tako zvezdnica skrbi za vitko postavo #video

"Pilates v vseh fazah … Zame je skrbel še pred nosečnostjo, med nosečnostjo in po nosečnosti, ko smo bili v pandemiji/karanteni (in ko sem telovadila vsa izčrpana prek zooma v svoji umazani garaži)," je zapisala Jenna Dewan ob seriji posnetkov, ki jih je objavila na svojem profilu na Instagramu in na katerih izvaja to vadbo.

Pred časom je v intervjuju za portal Well+Good razkrila tudi, da trenira trikrat ali štirikrat na teden: "Pilates je moja najljubša vadba, ker lepo oblikuje in učvrsti telo. Zaradi njega se počutim močnejšo kot takrat, ko sem trenirala ples po 10 ur na dan. Poleg pilatesa pa imam rada tudi kardio jogo."

Tudi prehrana ima pomembno vlogo pri tem, da ostaja vitka, priznava. V preteklosti je preizkusila že vse mogoče diete in čiščenja, a se pri njej najbolj obnese tako imenovana dieta 80/20, kjer 80 odstotkov časa paziš, kaj ješ, 20 odstotkov časa pa si lahko privoščiš, karkoli ti srce poželi.

Devetintridesetletna igralka se je sicer v začetku marca razveselila drugega otroka, sina Calluma Michaela, ki ga ima z novim partnerjem Stevom Kazeejem. Iz prejšnjega zakona z igralcem Channingom Tatumom pa ima še sedemletno hčer Everly.

Da je biti mamica nekaj najlepšega, kar se ji je zgodilo, večkrat poudari tudi ob prikupnih družinskih fotografijah, ki jih z oboževalci deli na svojem profilu na Instagramu. Nekaj si jih lahko ogledate v videu na vrhu članka.