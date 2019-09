Igralka po ločitvi spet srečna: z novim fantom bosta zibala #video

Skoraj leto in pol za tem, ko je odjeknila novica, da se igralca Jenna Dewan in Channing Tatum ločujeta, je Jenna oboževalce presenetila z novico, da bo znova mamica. Z novim fantom, igralcem Steveom Kazeejem, pričakujeta prvega otroka.

Medtem ko bo to za 43-letnega Steva Kazeeja prvi otrok, bo Jenna Dewan pri 38. letih zibala drugič. Z nekdanjim soprogom, prav tako igralcem Channingom Tatumom, s katerim sta bila poročena devet let, imata namreč šestletno hčerko Everly. Jenna in Channing sta se ločila aprila lani, a ostala v dobrih odnosih, tako da še vedno s skupnimi močmi ter prijateljskim sodelovanjem vzgajata svojo deklico.

Jenna Dewan je bila devet let poročena s Channingom Tatumom. Skupaj imata tudi šestletno hčer Everly. Foto: Getty Images

Veselo novico, da pričakujeta naraščaj, sta Jenna in Steve potrdila za portal People z besedami: "Povsem vzhičena sva in ne bi mogla biti bolj srečna, ker bova povečala najino družino!" Steve je sicer že Jennino hčer iz prvega zakona nemudoma vzljubil in vzel za svojo, kar je bil eden od glavnih adutov, s katerim se je igralki usedel v srce, so za People povedali viri, ki so jima blizu.

Svojo romanco je sicer par, ki naj bi se začel videvati že kmalu po njeni ločitvi lansko pomlad, dolgo skrival. Februarja letos za valentinovo je Steve prvič na družbenih omrežjih potrdil namigovanja in govorice, ko je objavil Jennino fotografijo in zraven pripisal, kako neizmerno počaščen in srečen je, da je pridobil njeno ljubezen. Nato je Jenna junija objavila njuno skupno fotografijo in zraven pripisala le: "Ko ravno govorimo o miru …" Zapis pa pospremila z znakom srca.

Kdaj se jima bo pridružil nov družinski član oziroma članica, zvezdnika nista razkrila. Prav tako ni nihče od njiju še objavil fotografije nosečniškega trebuščka.