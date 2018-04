Igralca skrbi za sveže ločenega Channinga Tatuma

Igralca Matthew McConaughey in Channing Tatum sta pred leti skupaj zaigrala v filmu Vroči Mike, a sta ostala dobra prijatelja. Tako zdaj, ko se Channing ravno ločuje, Matthewa skrbi za prijatelja.

Leta 2012 sta igralca skupaj nastopila v komediji Vroči Mike. Foto: Getty Images

"Vse odkar je v javnost prišla novica o ločitvi, še nisem govoril z njim, tako da ga moram poklicati in preveriti, kako mu gre. Kajti zdaj zaradi ločitve preživlja čase, ki so zagotovo vse prej kot idealni," je Matthew povedal na enem od dogodkov v Las Vegasu.

Channing Tatum se ločuje od soproge Jenne Dewan. Foto: Getty Images Hkrati se je pošalil na račun novega nadaljevanja vroče komedije Vroči Mike, kjer sta leta 2012 s Channingom skupaj zaigrala. Upodobila sta slačifanta, velika ljubljenca ženskih src, zdaj pa je v pripravi že tretji del filma, v katerem Matthew – tako kot tudi v drugem delu – ne bo nastopil.

"Spet me ni povabil zraven. Daj no, uredi še meni vlogo! Tudi na nocojšnjem dogodku so mi omogočili prav poseben nastop, zaplesal bom s tangicami v rokah!" se je pošalil zvezdnik.

In čeprav postavnega Matthewa ne boste mogli gledati v tretjem delu Vročega Mika, ga lahko že to nedeljo ob 20. uri gledate na Planet TV. In sicer skupaj z lepo Penélope Cruz v pustolovskem filmu Sahara.