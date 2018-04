Zvezdnika oznanila ločitev: Ljubeče sva se odločila za razhod

Hollywoodska igralca Channing Tatum in Jenna Dewan Tatum sta medijem sporočila, da se po devetih letih zakonske zvezde ločujeta. Dodala sta, da sta to "ljubečo odločitev" sprejela skupaj.

Foto: Getty Images

Zakonca Tatum, ki sta veljala za enega najlepših in najzabavnejših hollywoodskih parov, sta soročila, da se ločujeta. Njuno skupno "ljubečo odločitev" je v izjavi prek Instagrama delil Channing, ki je med drugim zapisal:

"Živjo, svet! Nekaj bi rada delila z vami. Najprej, zdi se nama čudno, da morava to deliti z vsemi, a to je posledica življenja, ki sva ga izbrala in za katerega sva hkrati neizmerno hvaležna. /.../ Ljubeče sva se odločila, da se kot par razideva. Pred leti sva se globoko zaljubila in imela sva skupno čarobno pot. Absolutno nič se ni spremenilo glede tega, koliko ljubezni čutiva drug do drugega, a ljubezen je čudovita avantura, ki pa naju je odnesla v dve različni smeri."

A post shared by Channing Tatum (@channingtatum) on Apr 2, 2018 at 6:13pm PDT

V nadaljevanju je zapisal, da nimata nobenih skrivnosti, da gre zgolj za "dva najboljša prijatelja, ki sta ugotovila, da potrebujeta čas in prostor zase, da lahko izživita vsak svoje življenje", hkrati pa bosta ostala predana starša hčerki Everly. Vnaprej sta se zahvalila za spoštovanje zasebnosti.

Foto: Getty Images

V zvezi skoraj 12 let

Par se je spoznal na snemanju filma Odpleši svoje sanje leta 2006, tri leta kasneje pa sta se poročila. Skupaj imata hčerko Everly, ki bo maja letos dopolnila pet let.

Prve govorice o morebitnem razhodu so se začele med letošnjo podelitvijo oskarjev, kjer se je Jenna pojavila sama. Kasneje je medijem dejala, da je bil Channing z veseljem doma in pazil na hčerko, medtem ko si je sama privoščila prost večer.

Jenna in Channing nista prvi par, ki je prehitel vsa natolcevanja in ugibanja ter kar sam v izjavi za javnost sporočil razhod. Tako sta storila tudi Jennifer Aniston in Justin Theroux, ki sta s podobnim sporočilom presenetila februarja.