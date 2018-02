Nova ločitev v Hollywoodu: konec za Jennifer Aniston in Justina Therouxa

"V želji, da zmanjšava vse nadaljnje špekulacije, sva se odločila, da javno oznaniva svoj razhod," sta v izjavi za javnost sporočila Jennifer Aniston in Justin Theroux, ki sta bila poročena dve leti, kot par pa sta bila skupaj še sedem dodatnih let.

"Odločitev za razhod je bila skupna in ljubeče sprejeta konec lanskega leta. Sva dva najboljša prijatelja, ki sta se odločila, da se kot par razideta, a se veseliva nadaljevanja svojega cenjenega prijateljstva," sta še zapisala.

V izjavi, ki jo je v njunem imenu javnosti predal Jenniferin tiskovni predstavnik Stephen Huvane, sta še razložila, zakaj sta se odločila prehitite vse govorice in takoj javno spregovoriti o ločitvi:

Sicer bi to storila zasebno, a veva, da se tračarska industrija ne more upreti špekulacijam in izmišljotinam, zato sva resnico sporočila neposredno. Karkoli bo zapisano o naju in ni prišlo neposredno od naju, je zgolj fikcijska zgodba nekoga drugega.