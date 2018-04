Med igralcema je vrelo že dlje časa

Najbolj vroča ločitev ta hip

Potem ko sta v ponedeljek Channing Tatum in Jenna Dewan šokirala s skupno izjavo za javnost , da se po osmih letih zakona ločujeta, na dan prihajajo nove podrobnosti o njuni na videz vedno idilični zvezi. Oglasili so se viri, ki zatrjujejo, da je med njima vrelo že dlje časa in da je ločitev prinesla olajšanje obema.

Par naj bi se zadnja leta precej prepiral. Foto: Getty Images Kot je ob ločitvah slavnih značilno, tudi tokrat viri, ki so blizu zvezdniškemu paru, ne morejo držati jezika za zobmi. Veliko imajo povedati o tem, da je bil zakon igralcev Channinga Tatuma in Jenne Dewan, ki je navzven vedno deloval tako idilično, zadnja leta vse prej kot popoln. "Zadnja leta sta se precej prepirala, tako da sta si zdaj nekako oddahnila oba," je za Entertainment Tonight povedal vir. "Sicer sta se trudila rešiti zakon. Nekaj časa sta hodila celo na terapije, a tudi to ni delovalo. Nič se ni spremenilo."

Spet drugi pravijo, da je težave povzročilo to, da je Channing veliko delal in ogromno časa posvečal karieri, medtem ko je Jenna ostajala doma in se posvečala vzgoji njune hčerke Everly. To, da se igralec ni znal ustaviti in da ga je kariera posrkala vase, naj bi pripeljalo do tega, da sta se z Jenno začela oddaljevati.

A kaj se je v resnici dogajalo z njunim zakonom, vesta le zvezdnika, ki pa sta se odločila, da o podrobnostih ločitve in vzrokih zanjo ne bosta govorila javno.