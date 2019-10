Igralka končno spregovorila o razlogih za ločitev #video

Jenna je izdala knjigo z naslovom Gracefully You: How to Live Your Best Life Every Day. V njej je spregovorila tudi o ločitvi.

Jenna je izdala knjigo z naslovom Gracefully You: How to Live Your Best Life Every Day. V njej je spregovorila tudi o ločitvi. Foto: Getty Images

Danes je 38-letna Jenna Dewan znova srečna, saj z novim srčnim izbrancem, igralcem Stevom Kazeejem pričakujeta otroka. Iz prejšnjega zakona s Channingom Tatumom pa ima igralka tudi šestletno hčer.

Jenna in Channing sta se sicer spoznala in zaljubila leta 2006 na snemanju filma Step Up (slovenski naslov se glasi Odpleši svoje sanje), tri leta pozneje sta se poročila. Leta 2013 sta se razveselila deklice Everly.

A ko sta se pred več kot letom in pol s Chaninngom odločila raziti, v resnici ni bilo vse tako rožnato, kot je bilo morda videti takrat, ko sta svetu naznanila sporazumno ločitev. Igralka je v svoji knjigi z naslovom '"Gracefully You: How to Live Your Best Life Every Day." ki je te dni prišla na knjižne police, razkrila, da sta se za konec zveze odločila kar nekaj časa pred tem, ko sta o tem obvestila javnost. Tako sta morala dejstvo, da nista več skupaj, medtem ko so ju vsi okrog še vedno imeli za idealen par, skrivati, kar je srčne bolečine le še poglabljalo.

Jenna Dewan z novim izbrancem, igralcem Stevom Kazeejem. Foto: Getty Images "Javnost je v meni in Channingu videla ta popoln romantični par, kar mi je močno otežilo ves položaj. Saj sem vajena biti iskrena in realna," zapise iz igralkine knjige povzema portal People. Tako je morala dejstvo, da je njune dolgoletne romance konec, prebolevati skrivoma.

In že samo spoznanje, da stvari zanju ne delujejo več tako, kot bi morale, je bilo zelo boleče, je razkrila: "Zavedela sem se, da dinamika, v kateri sem bila, ni več dobra zame, prav tako ni več ustrezala moji hčerki. Najprej sem se tako morala sprijazniti z realnostjo, da stvari več ne delujejo, potem pa sem lahko prešla k žalovanju."

Propadli zakon je zvezdnica kar nekaj časa objokovala. In v najtežjih trenutkih, ki so sledili odločitvi o razhodu, so ji ob strani stali dobri prijatelji ter družina. Kar nekaj časa je potrebovala, da si je zacelila srčne rane ter da je lahko na novo zaživela. Srečo je spet našla v objemu igralca Steva Kazeeja, s katerim sta konec oktobra na družbenem omrežju naznanila, da pričakujeta naraščaj.