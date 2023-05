Slavni igralec po 20 letih v roke spet prijel kitaro

Keanu Reeves je v bendu sodeloval že v devetdesetih, v njem pa je tudi zdaj, tako kot pred dobrimi 20 leti, igral bas kitaro. Skupina Dogstar je bila ustanovljena leta 1991 in je pred razpadom leta 2002 izdala dva studijska albuma in EP (extended play) z naslovom Quattro Formaggi, tega so izdali leta 1996. Prav tako so istega leta izdali prvi album Our Little Visionary. Čez štiri leta, leta 2000, pa je skupina izdala svoj drugi album z naslovom Happy Ending.

Oseminpetdesetletnemu Reevesu sta se na odru pridružila kitarist in vokalist Bret Domrose ter bobnar Robert Mailhouse, skupaj pa so odigrali nov material s prihajajočega tretjega albuma skupine, dodali so jim tudi stare uspešnice. Sprva je bil od leta 1992 del skupine tudi Gregg Miller, ki je bil vokalist in kitarist, leta 1995 pa je skupino zapustil in v njej so ostali trije člani.

Foto: Profimedia

Na festivalu nastopila še nekatera druga znana imena iz glasbenega sveta

Pretekli teden so na družbenih omrežjih zapisali, da se nastopa veselijo in komaj čakajo na konec tedna. Festival BottleRock Napa Valley v Kaliforniji poteka vsako leto, letos pa je bil od 26. do 28. maja. Skupina si za dogodek ni izbrala posebnih oblačil, Reeves si je za nastop nadel rjave hlače, črno majico in rjave čevlje.

Na festivalu so nastopili tudi Duran Duran, Lizzo, Nile Rodgers in Chic, Carley Rae Jaspen, Leon Bridges, Tove Lo, Cautious Clay, Lupe Fiasco, že omenjena skupina Dogstar in drugi.

Skupina je doživela zmeren uspeh

Pred prvim nastopom na festivalu je skupina tudi naznanila, da so osnovali fantastično ekipo, ki jim pomaga pri pripravah in nastopih, prav tako pa nameravajo pred svojim prvim singlom po ponovni združitvi posneti tudi videospot.

Skupina Dogstar in njeni člani: Keanu Reeves, Robert Mailhouse in Bret Domrose Foto: Profimedia

Člani skupine so povedali tudi, da komaj čakajo, da svojo novo glasbo delijo z vsemi in da je to najbolj zadovoljiv in najpomembnejši sklop pesmi, kar so jih kdaj naredili. Kljub veliki medijski pozornosti, ki jo je bila skupina deležna predvsem zaradi Keanuja Reevsa, pa je skupina do leta 2002, ko je razpadla, doživela le zmeren uspeh.

Domrose je njihova zadnja dela z albuma, ki prihaja, označil za bolj "pop-agresivna", kot so jih poznali njihovi oboževalci v prejšnjih delih.