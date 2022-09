Na snemanju tega filma sta se igralca zaljubila, a si tega nista nikoli povedala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu si boste nocoj ob 22.30 lahko ogledali akcijski triler Hitrost (Speed). V njem bosta v glavnih vlogah zaigrala Keanu Reeves in Sandra Bullock, ki sta v ločenih intervjujih priznala, da sta se med snemanjem zaljubila drug v drugega, a si tega nista nikoli povedala.

Akcijski triler Hitrost (Speed) pripoveduje zgodbo o ponorelem kriminalcu Howardu Paynu (Dennis Hopper), ki v avtobus nastavi bombo, ki bo eksplodirala, če bo hitrost vozila padla pod 80 kilometrov na uro ali če bo kateri od potnikov poskušal izstopiti ali če mu oblasti ne bodo izplačale visoke odkupnine. Policija v boj s kriminalcem pošlje strokovnjaka za eksplozive Jacka (Keanu Reeves), ki mora potnike in ne nazadnje tudi sebe rešiti pred gotovo smrtjo. Jacku je v veliko pomoč voznica avtobusa Annie (Sandra Bullock), s katero poskušata prelisičiti Payna.

Sandra Bullock je v enem izmed intervjujev razkrila, da se je med snemanjem akcijskega trilerja že samo ob pogledu na Keanuja Reevesa začela hihitati. "Keanu je bil en velik srček in še večji lepotec. Med snemanjem sem ob pogledu nanj res težko ostajala resna. Ko me je pogledal, sem se preprosto začela hihitati," je priznala glavna igralka. Novinarje je zanimalo, ali sta kdaj odšla tudi na zmenek, a je Sandra razkrila: "Žal, ne. Očitno je bilo na meni nekaj, kar mu ni bilo všeč. Kakorkoli, verjetno je prav to razlog, da sva ostala dolgoletna prijatelja."

Keanu Reeves je za Sandrino naklonjenost izvedel šele v gosteh pri voditeljici Ellen DeGeneres, kjer je na to odgovoril: "Sandra očitno ni vedela, da sem bil tudi jaz malce zaljubljen vanjo. Z njo mi je bilo res v užitek delati, saj je krasna oseba in igralka."

Njuna medsebojna naklonjenost pa tudi skozi leta ni pojenjala. Skupaj sta sicer sodelovala še v romantični drami Romanca v jezeru (The Lake House), še 11 let po temu pa je Keanu Reeves v intervjuju za revijo People priznal: "Res sem se trudil ponovno najti filmski projekt, ki bi vključeval naju oba. Žal za zdaj pri tem nisem imel sreče."

Akcijski triler Hitrost (Speed) si na Planetu lahko ogledate nocoj ob 22.30. Pred tem pa ne zamudite še epizode Exatlona, ki se bo pričela ob 19.45, in zabavne oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem z začetkom ob 21.30. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.