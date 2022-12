Keanu Reeves prepričan: Gotovo boste med ogledom trepetali do samega konca

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 22.15 ogledali kriminalko Prava resnica (The Whole Truth), v kateri bosta v glavnih vlogah nastopila Keanu Reeves in Renée Zellweger. V intervjuju sta spregovorila o samih pripravah na snemanje in o tem, kako sta se znašla v svojih vlogah.

V kriminalki Prava resnica (The Whole Truth) odvetnik Ramsey (Keanu Reeves) sprejme osebni primer, ko svoji ovdoveli prijateljici Loretti (Renée Zellweger) obljubi, da njen najstniški sin Mike ne bo šel v zapor zaradi umora premožnega očeta. Mike sprva prizna zločin, toda med zaslišanjem privrejo na dan dokazi o tem, kakšen človek je bil v resnici njegov oče. Medtem ko se Ramsay trudi dokazati klientovo nedolžnost, želi njegova nova sodelavka Janelle primer temeljiteje raziskati. Kmalu spozna, da je resnica bolj zapletena in da jo lahko dokaže le ona.

"Filmsko zgodbo izvemo z več različnih perspektiv. Imamo ljudi, ki govorijo resnico, in tiste, ki poskušajo resnico skriti. Mislim, da je film nekako preiskava tega oziroma posledic teh dejanj, obenem pa krive tudi postavi pred vprašanje, zakaj so na začetku sploh lagali," je dejal Keanu Reeves. Njegova soigralka je temu samo zaploskala.

Renée Zellweger se je v tem filmu prvič preizkusila v takšni vlogi, o čemer je povedala: "Včasih mi je bilo zato zelo težko in pravi izziv razviti ta značaj. Gre namreč za zelo ranljivo dekle, ki je vse prej kot popolno. Zame kot žensko se je bilo zelo zahtevno vživeti v njeno podložnost in ranljivost. Všeč mi je bilo samo to, da ima v sebi skrito moč, zaradi česar rahlo opraviči svoja dejanja."

Keanu Reeves in Renée Zellweger Foto: IMDb Čeprav Keanu Reeves nastopa v zelo različnih filmskih žanrih, tudi njemu ni bilo zelo domače igrati v sodni drami, a je zatrdil, da se je vseeno hitro znašel: "Moral sem samo pasti v ritem. V preteklosti sem namreč pogledal ogromno filmov in serij na to temo. Vedno me navduši ta ideja pravice, reševanje vprašanja, kdo ima prav in kdo ne, kaj je kdo storil narobe, predvsem pa to, da so tako velika tveganja za vsakega. Enako velja za ta film, zato sem prepričan, da bodo vsi gledalci trepetali do samega konca. Tudi sam sem."

Za konec je pojasnil še, kako se je pripravil na vlogo odvetnika: "Najprej sem moral najti odvetnika znotraj sebe, nato pa ga prilagoditi zahtevam scenarija oziroma zgodbe, da sem lik odigral čim bolj prepričljivo." Njegovo predstavo je pohvalila tudi Renée, saj je menila, da se je zmotil pri izbiri poklica. V vlogi odvetnika je bil namreč tako dober, da bi v resničnem življenju z lahkoto opravljal tudi to delo.

Kriminalko Prava resnica (The Whole Truth) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 22. uri. Pred tem ne zamudite še pustolovske drame Gora med nama (The Mountain Between Us), ki se bo začela ob 20. uri. Druge ekskluzivne vsebine si lahko brezplačno ogledate na Planeteka.si.

