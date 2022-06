Igralca priznala, da sta že od prvega srečanja zaljubljena #video

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 19.45 premierno ogledali komično dramo Kako uloviti partnerja? (Destination Wedding), v kateri bosta v glavnih vlogah zaigrala Winona Ryder in Keanu Reeves. To je bil njun četrti skupni film, igralca pa sta v intervjuju priznala, da sta v zdravi meri zaljubljena drug v drugega, že odkar sta se prvič srečala.

Winona Ryder in Keanu Reeves sta sodelovala že pri štirih filmih. V komični drami Kako uloviti partnerja? (Destination Wedding) sta po desetih letih spet združila moči. Winona je v intervjuju priznala, da je Keanu eden njenih najljubših ljudi, tako v poslu kot zasebno. Keanu je razkril, da to velja tudi pri njem, Winona pa je dodala, da je bila prepričana, da bo film uspešen le, če bo med njo in soigralcem kemija. "In midva jo imava," je zagotovila.

Keanu je v nadaljevanju intervjuja razkril, kaj mu je pri soigralki najbolj všeč: "Njen smisel za humor, inteligentnost, njen pogled na svet, njeno dobro srce …" Winona je povedala, kako sta se spoznala. To je vedela zelo natančno, zato je voditeljico zanimalo, zakaj je tako. Winona je pojasnila: "Takrat sem se z zdravo mero zaljubila vanj." Keanu se je samo zasmejal in priznal, da je sam čutil enako. Igralca sta povedala, da to zdravo mero zaljubljenosti še vedno čutita.

Keanu je dejal, da je zaradi filma začel tudi sam razmišljati o poroki: "Bilo bi lepo." Winona se je z njim strinjala. Več si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku.

