Slavnega igralca na Sardiniji ujeli v družbi neznane rjavolaske #foto

Chris Pine na italijanskem otoku Sardinija uživa v družbi neznane rjavolaske in prijateljev.

Chris Pine na italijanskem otoku Sardinija uživa v družbi neznane rjavolaske in prijateljev. Foto: Profimedia

Slavni ameriški igralec Chris Pine je očitno dobro dopustniško razpoložen. Fotografi so ga ujeli na čolnu na Sardiniji, kjer v sončnih poletnih dneh uživa z neznano rjavolasko in v družbi prijateljev.

42-letnega ameriškega filmskega igralca Chrisa Pina so fotografi v objektiv ujeli na Sardiniji, kjer je sedel na gumenjaku v družbi neznanega rjavolasega dekleta in svojih prijateljev, s katerimi dopustuje na priljubljenem italijanskem otoku.

Chris Pine si je privoščil tudi skok v morje in sproščujoč klepet s prijatelji. Foto: Profimedia

Chris Pine si je na dopustu privoščil tudi skok v morje, ob njega pa se je oprla tudi skrivnostna rjavolaska. Trenutno naj bi bil igralec samski, nazadnje pa so ga romantično povezovali z angleško igralko Annabelle Wallis, s katero sta bila v razmerju od leta 2018 do leta 2022.

Slavni igralec je že leta 2014 za Hollywood Reporter odkrito priznal, da ne mara razpravljati o svojem ljubezenskem življenju, in dodal: "To je nekaj, o čemer res ne želim govoriti."

Kdo je skrivnostna rjavolaska, ki na počitnicah na Sardiniji uživa v družbi slavnega igralca? Foto: Profimedia

Chris Pine je najbolj znan po svoji vlogi Jamesa T. Kirka v filmu Zvezdne steze iz leta 2009, zaigral pa je tudi v filmih To je vojna, Najemnik, Spider-Man, v Princeskinem dnevniku iz leta 2001 in njegovem nadaljevanju Princeskin dnevnik 2: Kraljevska zaroka iz leta 2004, Čudežna ženska in drugih.

Leta 2022 pa je nastopil tudi v filmu Don't Worry Darling (Ne skrbi, draga), ki je premiero doživel lanskega septembra in ga je režirala igralka Olivia Wilde, ki je v njem tudi nastopila. Poleg nje se v filmu pojavijo še druga znana imena, med drugim Harry Styles in Florence Pugh. Film je lani na 79. Beneškem filmskem festivalu prejel petminutne stoječe ovacije.

