Petinštiridesetletna nekdanja pevka skupine The Pussycat Dolls ter plesalka in televizijska osebnost Nicole Scherzinger te dni s svojim 38-letnim zaročencem, nekdanjim škotskim igralcem ragbija in modelom Thomom Evansomom, uživa v toplem in sončnem italijanskem vremenu na Sardiniji.

Nicole Scherzinger je za poležavanje na soncu v luksuznem hotelu 7 Pines v resortu, ki leži na severu Sardinije, oblekla moder bikini in se ogrnila v svileno ogrinjalo s potiskom geparda, njen partner Thom pa si je nadel običajne kopalne hlače temnejše barve. Med sproščujočim pogovorom na ležalnikih sta si privoščila tudi osvežujoče sadje, med drugim lubenico in si pred žgočim sardinijskim soncem nadela tudi sončna očala.

Prejšnji mesec sta zaročenca uživala na grškem otoku Mikonos, Nicole pa je na družbenih omrežjih delila nekaj utrinkov z njunega oddiha.

Letos sta se Scherzinger in Evans zaročila na Havajih. Foto: Profimedia

V preteklosti je bila Nicole Scherzinger v dolgoletni zvezi z dirkačem formule ena Lewisom Hamiltonom, tenisačem Grigorjem Dimitrovom in rockerjem Nickom Hexumom. Evans pa je bil v zvezi z manekenko, igralko in televizijsko osebnostjo Kelly Brook, igralko Jessico Lowndes ter pevko in igralko Caggie Dunlop.

Tudi Nicole si je privoščila osvežilno lubenico. Foto: Profimedia

Z njo je zadel glavni dobitek

Leta 2021 je Nicole Scherzinger za The Times spregovorila o težavah, ki jih je imela v preteklih zvezah: "Vsekakor sem šla skozi določen delež negotovosti, s katerim sem se borila, in šla tudi skozi izzive in odnose – in kar te ne ubije, te naredi močnejšega," je povedala v intervjuju.

O razmerju s Scherzinger pa je za The Sun spregovoril tudi Evans, ki je rekel, da je Nicole "popolnoma izven njegove lige", vendar je z njo "zadel glavni dobitek" in dodal, da je biti z njo tako enostavno in zabavno.

Preberite še: