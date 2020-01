Od rojstva Archieja sta vedela, da bosta naredila ta korak #video

Na dan prihajajo nove in nove (sicer neuradne) podrobnosti o kraljevem umiku Meghan in Harryja. Viri, ki so blizu britanski kraljevi družini, pravijo, da njuna odločitev, s katero sta šokirala vse, vključno s kraljico, ni bila nenadna, temveč sta že ob Archiejevem rojstvu vedela, da bosta pritisnila nuklearno tipko.

Še vedno ni znano, kako bo v praksi videti dejstvo, da sta se vojvodinja in vojvoda Susseška odločila umakniti od opravljanja kraljevih dolžnosti in se tudi finančno osamosvojiti. Še vedno ostaja kup neodgovorjenih vprašanj.

Na primer, kdo bo plačeval njuno varovanje – Kanada ali Velika Britanija? Kako si bosta služila denar – ali bo Meghan res šla nazaj v igralske vode in za začetek sinhronizirala Disneyjevo risanko? Jima bo kraljica odvzela kraljeva naziva?

Vse, kar je kraljica Elizabeta II. po večurnem kriznem sestanku s princem Harryjem, princem Williamom in princem Charlesom delila z radovedno javnostjo, je bila zelo skopa uradna izjava.

V njej je med drugim pisalo, da kraljeva družina popolnoma podpira željo Harryja in Meghan, da si kot mlada družina ustvarijo novo, samostojno življenje, pri čemer še vedno ostajata cenjen del kraljičine družine.

Foto: Getty Images

Že ob Archiejevem rojstvu sta vedela, kaj bosta naredila

In medtem ko britanski dvor molči, so vse bolj glasni viri, ki so članom kraljeve družine blizu in poznajo zgodbe iz zakulisja. Eden od njih je za portal People razkril, da sta Meghan in Harry že ob rojstvi Archieja vedela, kaj bosta storila.

"Vedela sta, da bosta pritisnila nuklearno tipko," je povedal. S čimer je v prenesenem pomenu mislil na radikalno odločitev, ki je dodobra razsula britanski dvor in razklala britansko javnost.

Vir je še dodal, da je bilo ves čas jasno, da bo Meghan dodobra zasukala potek dogodkov in da je Harryja brez težav potegnila v to: "Ko se je pojavila Meghan in ko je želela spremeniti stvari, je on to pozdravil."

In ko se jima je rodil sin, je bil princ še toliko bolj odločen, da bo naredil tisto, kar je najbolje za njegovo novo družino.

Foto: Getty Images

Umaknil se je od brata in prijateljev

A menda bolj kot ga je gnala skrb za dobrobit njegove soproge in prvorojenca, bolj se je umikal od lastne družine. V zadnjem letu je med Harryjem in Williamom zazeval velik prepad, kar sta tudi sama sicer malce v rokavicah priznala.

Še več, Harry se je umaknil tudi od dolgoletnih prijateljev, ki jih je imel, poroča portal People. Mnogim od njih menda celo ni dal nove telefonske številke. "Popolnoma razumljivo je, da se moški po poroki umakne od prijateljev, a vseeno mu mnogi to zamerijo, saj so si bili dolga leta zelo blizu," je razkril anonimni vir.