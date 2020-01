Burger King je Harryju in Meghan ponudil službo

Burger King, torej "kralj burgerjev", je princu Harryju in Meghan Markle ponudil, da prideta delat k njim, potem ko sta naznanila, da želita biti "finančno neodvisna".

"Draga vojvodinja in vojvoda, tako kot tisoče drugih si lahko tudi vidva z nami ustvarita prihodnost, kot si jo želita," je argentinska izpostava Burger Kinga sporočila na Instagramu ob sliki krone, ob kateri je pisalo: "Svojo prvo službo lahko dobita, ne da bi se odrekla kroni."

Na uradnem (ameriškem) profilu na Twitterju so nato dodali še: "Harry, ta kraljeva družina ponuja honorarno delo."

@ harry, this royal family offers part-time positions — Burger King (@BurgerKing) January 13, 2020

To ni prvi primer, da je ta veriga hitre prehrane z zbadljivkami na družbenih omrežjih vzbujala pozornost. V preteklosti so denimo svojega največjega konkurenta, verigo McDonald's, pozvala, naj združita moči in ustvarita McWhopper, hibrid svojih burgerjev. McDonald's ponudbe takrat ni sprejel, odgovora Harryja in Meghan pa za zdaj še ni bilo.

