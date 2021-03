Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Njuna poroka se je zgodila takrat, ko je to videl ves svet: 19. maja 2018.

Njuna poroka se je zgodila takrat, ko je to videl ves svet: 19. maja 2018. Foto: Reuters

Med številnimi odmevnimi trditvami, ki sta jih v intervjuju z Oprah Winfrey izrekla Meghan Markle in princ Harry, je tudi ta, da sta si usodni da dahnila že tri dni pred razkošno kraljevo poroko, sama, v družbi canterburyjskega nadškofa Justina Welbyja.

"Nihče ne ve tega, a poklicala sva nadškofa in mu dejala, da je ta spektakel zgolj za svet, midva pa si želiva najino zvezo skleniti zgolj za naju. Zaobljubi, ki ju imava uokvirjeni v najini sobi, sva si izrekla na dvorišču v družbi nadškofa," je vojvodinja razkrila Oprah, Harry pa je dodal: "Samo mi trije."

Takoj po intervjuju so številni podvomili o tovrstni poroki, saj morajo biti za sklenitev veljavne zakonske zveze prisotne priče, britanski tabloid The Sun pa je šel še korak dlje. Pridobili so njun poročni certifikat, na katerem je razvidno, da sta se poročila 19. maja 2018, na dan, ko je to spremljal ves svet.

Poročila sta se v kapeli svetega Jurija na Windsorskem gradu. Foto: Reuters

Nista se poročila, le izmenjala sta si zaobljubi

Meghan in Harry sta po objavi certifikata za medij The Daily Beast priznala, da se nista poročila tri dni prej, kot sta trdila v intervjuju, sta pa prek tiskovnega predstavnika dejala, da sta si "nekaj dni prej izmenjala zaobljubi". A izmenjava zaobljub na dvorišču lastne hiše ne šteje za veljavno sklenitev zveze, poročajo britanski mediji, canterburyjski nadškof pa je zavrnil komentiranje.

Se je pa oglasil pastor Mark Edwards, ki je za časnik The Chronicle dejal, da je govoril s canterburyjskim nadškofom, ker je hotel "razčistiti nekaj stvari". Po Meghanini izjavi so ga namreč preplavile prošnje za zasebne poroke na prostem, sploh v času pandemije, kar pa ni mogoče izvesti, saj so poroke Anglikanske cerkve mogoče le v prostorih, "namenjenih bogoslužju", ne na prostem.

Ob tem je dejal, da meni, da bi moral nadškof javno razjasniti zadeve v zvezi s poroko princa Harryja in Meghan Markle.

Kot priči sta na certifikatu navedena Meghanina mama Doria in Harryjev oče, princ Charles, kot je lahko videl ves svet. Foto: Reuters

"Meghan je očitno zmedena"

Uradnik, ki je časniku The Sun priskrbel poročni certifikat in ga tudi sam sestavil, je za tabloid komentiral, da je "Meghan očitno zmedena" glede poroke in da se nista poročila tri dni prej.

"Licenca, ki sem jo pomagal sestaviti, jima je omogočila, da sta se poročila 19. maja 2018 na dogodku, ki so ga spremljali milijoni po svetu. To je bila uradna poroka, ki jo priznavata Anglikanska cerkev in zakon."

Dodal je, da sumi, da sta si Meghan in Harry tri dni prej pred nadškofom izmenjala zasebni zaobljubi, kar je sicer v navadi, a se šteje bolj za generalko pred poroko. Potrdil je tudi besede pastorja Edwardsa, da se ne bi mogla poročiti na posestvu Nottingham Cottagea, saj to ni registrirano za poroke, poleg tega pa ni bilo prisotnih prič.

"Karkoli ima vojvodinja uokvirjeno na steni, ni veljaven poročni certifikat," je še dejal.

Preverite tudi: