Princ Charles je "globoko prizadet" zaradi sinovega intervjuja z Oprah

Čeprav princ Charles še ni dal uradne javne izjave v zvezi z intervjujem Oprah z Meghan in Harryjem, kot jo je konec prejšnjega tedna princ William, viri poročajo, da je globoko prizadet zaradi besed sina, princa Harryja, in njegove žene Meghan Markle.

Potem ko je britanska kraljica Elizabeta II. sporočila, da so jo zelo razžalostili očitki o rasizmu, o katerih sta v zelo odmevnem intervjuju govorila princ Harry in Meghan Markle in ki jih je kasneje javno komentiral tudi Harryjev brat, princ William, britanski mediji zdaj pišejo, kaj si o vsem misli princ Charles.

Viri poročajo, da naj bi bil 72-letni prestolonaslednik trdno odločen, da "popravi pretrgan odnos s sinom", ter da je "globoko prizadet" zaradi besed, ki sta jih Harry in Meghan povedala Oprah Winfery.

Zakonca sta britansko kraljevino obtožila rasizma, Harry pa je razkril, da se je njegov odnos z očetom v zadnjem letu močno poslabšal. Foto: Reuters

Do vsega pristopa kot oče, ne kot predstavnik kraljevine

Na Charlesa je med intervjujem letelo kar nekaj ostrih očitkov. Sprva naj bi jih želel ovreči in se braniti, a naj bi po "temeljitem premisleku spoznal, da se iz nadaljnjih prepirov ne bo izcimilo nič dobrega", poročajo britanski tabloidi. Ti povzemajo vire blizu kraljeve družine, ki pravijo, da Charles meni, da je končno čas za celjenje. "Čas je, da se popravi strto razmerje."

Dodali so, da do vsega skupaj pristopa kot oče, ne kot državnik ali predstavnik kraljevine.

Pri tem ga menda močno podpira njegova žena Camilla, ki ga tolaži in si tudi sama želi, da bi se spori zgladili.

Camilla naj bi tolažila Charlesa in si želela, da se odnosi popravijo. Foto: Reuters

Resnično si želi obnoviti odnos s sinom

Princ Harry je med odmevnim intervjujem z Oprah razkril, da ga je oče "prizadel in pustil na cedilu", pri čemer je priznal, da bo potrebnega veliko dela, da bosta "popravila razmerje".

Domneva se tudi, da je Meghan, ko je omenila, da je "določene člane družine skrbelo, s kakšno barvo polti se bo rodil sin Archie", imela v mislih prav Charlesa, vendar so mu številni stopili v bran, češ da prestolonaslednik nikakor ni rasističen. Med njimi tudi člani temnopoltega zbora, ki so nastopili na poroki princa Harryja in Meghan Markle.

Charles kljub temu namerava vzpostaviti stik s sinom, poročajo mediji, ki dodajajo, da si "resnično želi, da bi obnovila tesen odnos s Harryjem, ki sta ga imela dolga leta".

