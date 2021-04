Ledeni sprejem princa Harryja: trije člani družine se skoraj niso zmenili zanj

Princesa Anne in princ Edward naj bi bila še posebej hladna do princa Harryja.

Princesa Anne in princ Edward naj bi bila še posebej hladna do princa Harryja. Foto: Reuters

Britanski princ Harry se je v ZDA vrnil kmalu po pogrebu svojega dedka, princa Filipa, čeprav so mediji poročali, da bo verjetno ostal do kraljičinega rojstnega dne v sredo, 21. aprila. A vojvoda se je k noseči ženi Meghan Markle vrnil dan pred babičnim 95. rojstnim dnem, kar po mnenju kraljevih poznavalcev ni dober znak.

Z bratom princem Williamom in očetom princem Charlesom je imel po pogrebu večurni pogovor, ki po poročanju medijev še vedno ni razrešil spora, ki je nastal zaradi odmevnega intervjuja z Oprah Winfrey, a naj bi se premikal v pravo smer.

Z ostalimi člani pa naj bi bilo precej drugače. Še posebej ledenega sprejema naj bi bil deležen s strani tete princese Anne, strica princa Edwarda in njegove žene Sophie, grofice Wessexa, pred pogrebom in po njem, poročajo britanski mediji. "Ironično je bil edini, ki je Harryju izrazil kakršno koli sočutje, princ Andrew," je za Daily Mail izdal vir blizu britanskega dvora in dodal, da Andrew pozna občutek tujca v lastni družini. "Nekoč je to izkusila njegova bivša žena Sarah Ferguson, zdaj pa tudi sam."

Anne in Edward sta odločno na strani kraljice. Foto: Reuters

Tudi Edwardova žena Sophie je menda zgrožena nad ravnanjem Harryja. Foto: Reuters

"Enotno stojijo na strani kraljice"

Ostali člani družine pa ostajajo preprosto zaščitniški do kraljice, zato zamerijo princu Harryju, razlaga vir. "Niso ravno sočutni do njega po tem, kar sta z Meghan povedala Oprah."

Ravno zato je bilo na pogrebni slovesnosti princa Filipa "čutiti dobršno mero hladnosti", saj so številni člani kraljeve družine še vedno zelo razburjeni zaradi intervjuja. "Enotno stojijo na strani kraljice in menijo, da je Harryjevo obnašanje grozno."

Princ Andrew (levo) naj bi bil edini, ki čuti sočutje do Harryja. Foto: Reuters

Intervju z Oprah je močno pretresel tako britansko kraljevo družino kot tudi njene privržence. V njem je Meghan razkrila, da je v času njene nosečnosti neimenovani predstavnik palače ugibal, kako temna bo koža sina Archieja in da zato ni dobil naziva princ.

Poleg tega sta s Harryjem razkrila, da so ji v palači odrekli psihološko pomoč zaradi samomorilnih misli, češ da bi to škodilo instituciji. Kraljevini sta očitala tudi to, da se ni trudila ustaviti negativnega pisanja v medijih in da so "pripravljeni lagati, da bi ščitili druge člane družine".

