Ameriška TV-voditeljica Gayle King, tesna prijateljica Oprah Winfrey in Meghan Markle, je v svoji oddaji This Morning razkrila, da se je princ Harry pretekli konec tedna pogovarjal z bratom, princem Williamom, in očetom, princem Charlesom. Šlo je za prvi pogovor po odmevnem intervjuju z Oprah, v katerem Harry in Meghan britanske kraljeve družine nista prikazala v najlepši luči.

"Med koncem tedna sem ju poklicala, da bi videla, kako sta, in res je. Harry je govoril z bratom in očetom," je potrdila Kingova in razkrila, da njihov pogovor ni bil produktiven, vendar: "So pa veseli, da so se vsaj začeli pogovarjati."

"Mislim, da so še vedno vznemirjeni, ker poskušajo zadeve reševati zasebno, hkrati pa verjamejo, da so lažne zgodbe, ki prihajajo v medije, še vedno zelo omalovažujoče za Meghan," je vidik kraljeve družine razložila Kingova ter dodala, da še nihče iz te ni govoril z Meghan.

"Zanje je po mojem mnenju frustrirajoče, da gre za rasni pogovor, hkrati pa so si ves čas želeli, da bi se vmešali v medije ter prekinili objavljanje nepravičnih, netočnih in lažnih zgodb, ki imajo vsekakor rasni podton," je povedala svoje mnenje. Pripomnila je, da bo, "dokler ne bodo prišli do tega, težko napredovati", si pa tako Harry kot Meghan želita popraviti odnose s kraljevino.

Njihov prvi pogovor po intervjuju naj ne bi bil produktiven. Foto: Reuters

Charles še ni dal javne izjave v zvezi z intervjujem

Buckinghamska palača je dva dni po intervjuju dala uradno javno izjavo, v kateri so zapisali, da so kraljico Elizabeto II. zelo razžalostili očitki o rasizmu, obenem pa je izrazila globoko zaskrbljenost in izrazila sočutje s parom.

Kasneje se je v zvezi s tem oglasil še princ William, ki so ga ujeli na uradni dolžnosti in ga vprašali, ali je kraljeva družina res rasistična, na kar je princ odvrnil: "Ne, nikakor nismo rasistična družina."

Britanski mediji so pisali tudi o odzivu princa Charlesa, ki pa o tem javno še ni spregovoril, a so viri blizu njega zatrdili, da je "globoko prizadet" zaradi intervjuja in da je trdno odločen, da "popravi pretrgan odnos s sinom".

Nihče iz palače še ni govoril z Meghan. Foto: Alastair Grant, Guliverimage

Intervju Meghan Markle z Oprah je bil predvajan 7. marca in je močno razdelil javnost ter pretresel tako britansko kraljevo družino kot njene privržence. V njem je vojvodinja namreč razkrila, da je med njeno nosečnostjo neimenovani predstavnik palače ugibal, kako temna bo koža njenega sina Archieja, in da zato ni dobil naziva princ.

Poleg tega sta s Harryjem razkrila več drugih skrivnosti delovanja kraljeve družine, ki jo je Meghan poimenovala "firma", med drugim, da so ji odrekli psihološko pomoč zaradi samomorilnih misli, češ da bi to škodilo instituciji. Palači sta očitala tudi, da se ni trudila ustaviti negativnega pisanja v medijih o paru in da so "pripravljeni lagati, da bi ščitili druge člane družine".

