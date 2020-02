Kraljica prosi Meghan in Harryja, naj se vrneta v Britanijo #video

Mesec dni za tem, ko sta princ Harry in njegova žena Meghan Markle naznanila, da se umikata od kraljevih dolžnosti in selita v Kanado, je kraljica Elizabeta II. poklicala vnuka. Prosila ga je, naj se z Meghan vsaj na dan Commonwealtha vrneta na Otok in skupaj s preostalimi člani kraljeve družine udeležita slovesnosti.

Velika Britanija vsako leto drugi ponedeljek v marcu praznuje dan Commonwealtha, ki velja za najpomembnejši britanski praznik. Na ta dan na Otoku slavijo različnost in bogastvo Commonwealtha, skupnosti 53 držav, med katerimi jih je bila večina nekoč del britanskega imperija.

Osrednja slovesnost ob prazniku poteka v Westminstrski opatiji, ki se je poleg britanske kraljice in članov njene družine udeležijo še vsa preostala aristokracija in drugi britanski pomembneži.

Foto: Getty Images In čeprav je kraljica Elizabeta II. skupaj s Harryjem dosegla dogovor, kako bo potekal njegov postopen umik od uradnih kraljevih dolžnosti - ta naj bi se končal do letošnjega maja -, je dan Commonwealtha očitno tako zelo pomembna zadeva, da si ga takrat želi ob sebi.

Zato ga je poklicala in mu naročila, naj se z Meghan za kratek čas vrneta na Otok in skupaj s preostalimi člani kraljeve družine proslavita ta za Britanijo nadvse pomemben praznik, poroča The Sun.

Če bo par uslišal prošnjo Elizabete II., bo to prvi uradni dogodek, ki se ga bo Meghan udeležila po tako imenovanem megxitu, kot so v duhu brexita poimenovali izstop Harryja in Meghan iz uradne monarhije. Britanski princ in njegova žena, ki sta se umaknila na Vancouvrov otok v Kanadi, sta sicer svoje mirno življenje stran od radovednih oči javnosti pred nekaj dnevi za hip prekinila in odletela v Miami.

Tam sta se udeležila dogodka, ki ga je gostila slavna ameriška voditeljica Gayle King. Prav tako sta se z zvezdnico Jennifer Lopez in njenim zaročencem Alexom Rodriguezom odpravila na večerjo. Med kratkim obiskom Miamija menda nista bivala v hotelu, temveč kar pri Meghanini dobri prijateljici, teniški igralki Sereni Williams. Tja sta iz Vancouvra priletela z zasebnim letalom, še piše The Sun.