Princ Harry po Megxitu razkril, da hodi na terapijo #video

Slavna ameriška voditeljica Gayle King je princa Harryja in Meghan Markle povabila na poseben dogodek v Miamiju, kjer je bil princ eden od govornikov.

V svojem govoru je med drugim spregovoril o psihičnem zdravju in pri tem izpostavil tudi svojega - da že več kot tri leta hodi na terapijo, saj mu pomaga lažje prebolevati travmo po izgubi svoje mame, princese Diane. Ta je tragično umrla v avtomobilski nesreči avgusta 1997.

Kraljevino zapustil zaradi varnosti žene in sina

Prav smrt mame in številni drugi neprijetni dogodki iz njegovega (kraljevega) otroštva so pripomogli k temu, da je zadnje mesece vse bolj razmišljal o tem, da si enakega življenja ne želi za svojo ženo Meghan in sina Archieja.

Dotaknil se je Megxita - kot so v luči Brexita šaljivo poimenovali njun umik od kraljevih dolžnosti - ter tega, kako je bilo v zadnjem času težko zanj in za Meghan. "Razkril je, da ne obžaluje odločitve, da se umakneta od uradnih dolžnosti kraljevega para, saj hoče zaščititi svojo družino. Noče, da bi Meghan in Archie prestajala to, kar moral moral on kot otrok," je za New York Post povedal vir.

Zaradi varnosti žene in sina se je odločil za umik od britanske kraljeve družine. Foto: Getty Images

Po dveh desetletjih ignoriranja čustev se je končno odločil za terapijo

Sicer pa to ni prvič, da je 35-letni princ spregovoril o svojem psihičnem stanju zaradi smrti mame. Leta 2017 je v intervjuju za The Telegraph razkril, da se je za skoraj "dve desetletji čustveno ugasnil", ter da je šele po tem poiskal profesionalno pomoč.

Do tega spoznanja je prišel pri 28. letih, ko je končno dojel, da se mora soočiti z žalovanjem. K temu je pripomogla tudi vse večja tesnoba, ki jo je dožival med kraljevimi dolžnostmi.

Po njegovem priznanju, da ima težave, se je v Veliki Britaniji povečal obisk terapevtov in ustanov, ki se ukvarjajo s psihičnim zdravjem.

Že v drugem govoru razkril, kako mu ni bilo lahko kot članu najslavnejše kraljeve družine na svetu. Foto: Getty Images

Že drugič iskreno spregovoril o svojem življenju

Na dogodku Kingove je bilo že drugič, da je Harry po kraljevem umiku in pred občinstvom iskreno spregovoril o svojem zasebnem življenju.

Konec januarja je na dobrodelnem dogodku, na katerem so zbirali sredstva za psihično zdravje otrok okuženih s HIV, razkril, da odločitve, da se z Meghan umakneta, nista sprejela zlahka, ter da nista imela druge možnosti.

"Upala sva, da bi lahko še naprej služila kraljici in Skupnosti narodov, vendar brez podpore davkoplačevalskega denarja, a to ni bilo mogoče," je razložil.

Harryjev govor z omenjenega dogodka sta zakonca objavila na svojem uradnem profilu na Instagramu The Duke and Duchess of Sussex:

Potem ko sta 8. januarja sporočila, da se umikata od kraljevih dolžnosti ter da hočeta biti finančno neodvisna, ju je kraljica pri tem podprla. V luči sprememb ne bosta več uporabljala nazivov "kraljeva visokost" in ne bosta več prejemala javnih sredstev za opravljanje kraljevih dolžnosti. Harry bo izgubil tudi vse vojaške čine.

Poleg tega nameravata vrniti 2,4 milijona funtov (2,8 milijona evrov) davkoplačevalskega denarja za obnovo svoje rezidence Frogmore, ki bo ostala njun britanski dom. Zanjo bosta v prihodnje plačevala najemnino.

Nova ureditev bo začela veljati spomladi.

