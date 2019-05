Felicity Huffman priznala, da je hčerko na univerzo spravila s podkupnino #video

Felicity Huffman je zajel val aretacij udeležencev v zaroti sredi marca, sodišče pa jo je izpustilo na prostost po plačilu 250 tisoč dolarjev varščine. Njenega 69-letnega soproga, prav tako igralca Williama Maceyja, niso obtožili, čeprav je sodeloval pri prevari, za katero sta odštela 15 tisoč dolarjev.

Rick Singer je za njuno starejšo hčer popravil izide standardnih testov, ki jih opravljajo ameriški srednješolci z ambicijo kasnejšega vpisa na univerze. Singer je plačal popravilo njenih odgovorov za nazaj, staršem pa je ponujal tudi, da lahko hči še enkrat dela test pri njegovi organizaciji, ki je imela pooblastilo.

Na sodišču se je zjokala

Šestinpetdesetletna Huffmanova, ki je z vlogo v seriji Obupane gospodinje leta 2005 dobila televizijsko nagrado emmy, kasneje pa z vlogo transseksualca v filmu Transamerica tudi nominacijo za oskarja, se je na sodišču zjokala in prisegla, da hči ni vedela nič o prevari, s katero bo morala sama živeti do smrti.

Razložila je, da ima hči težave z učenjem in je več let obiskovala nevropsihologa oziroma psihiatra, ki o prevari prav tako ni vedel nič. "Želja za pomoč hčerki ni noben izgovor za kršenje zakona ali nepoštenost," je dejala igralka, ki računa na usmiljenje sodišča in se lahko izvleče tudi brez zaporne kazni.

Foto: Reuters

Lori Laughlin pa krivde noče priznati

V nasprotju z nekaterimi drugimi bogatimi in slavnimi, ki se upirajo obtožnicam in zatrjujejo nedolžnost.

Med njimi je nekdanja zvezda serije Polna hiša Lori Laughlin, ki je s svojim možem modnim oblikovalcem Mossimom Gianullijem plačala 500 tisoč dolarjev, da jima je Singer uredil vpis hčerk na Univerzo južne Kalifornije kot nadarjenima veslačicama, čeprav pred tem nista imeli vesel v rokah.

Singer je nudil svoje usluge bogatim po vseh ZDA. Z njihovim denarjem je podkupoval univerzitetne trenerje in druge uradnike ter urejal ugodne izide vpisnih testov. Singer sicer že od lani sodeluje s policijo in je na skrivaj snemal svoje stranke pri sklepanju poslov.

Marca so imeli policisti in tožilci že dovolj dokaznega materiala za veliko akcijo aretacij. Doslej so vložili obtožnice proti 33 osebam, med njimi 14 staršem, akcija pa je dobila ime "Operacija Varsity Blues", verjetno po filmu iz leta 1999. Singer naj bi si v letih uspešnega vpisovanja bogate mularije na univerze, kot so med drugimi tudi Yale, Georgetown in Harvard, nabral 25 milijonov dolarjev.

V ponedeljek je tako kot Huffmanova priznal krivdo tudi poslovnež iz Kalifornije, ki je plačal 250 tisoč dolarjev, da spravi sina na Univerzo Južne Karoline kot nadarjenega vaterpolista.

