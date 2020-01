Hollywood se je tik pred Globusi odločil za veliko spremembo #video

Le nekaj dni pred slavnostno podelitvijo zlatih globusov so sporočili, da bodo na dogodku stregli 100-odstotno veganski meni.

Združenje tujih dopisnikov Hollywooda, ki podeljuje te prestižne nagrade, hoče s to potezo promovirati okoljsko ozaveščenost. Mesna industrija je namreč eden od največjih onesnaževalcev okolja.

Veganstvo ne pomeni nujno, da se morate nečemu odreči, raje pomislite, kaj vse lahko obrokom dodate, in poskusite nekaj novega, česar prej še niste. Raziskujete lahko nove okuse in živila, ki jih prej niste dodajali svojim obrokom.



Nekaj nasvetov, kako poskusiti z vegansko prehrano:





Tri dni pred podelitvijo sprememba menija

Odločitev so sporočili tik pred zdajci, le tri dni pred nedeljsko podelitvijo, na kateri so sprva želeli streči ribe. "Na meni smo sicer vključili ribe, a so nam nato iz združenja sporočili, da ga želijo spremeniti, saj hočejo poslati dobro sporočilo. To bo prva podelitev zlatih globusov, ki bo povsem veganska," je za Hollywood Reporter sporočil glavni kuharski mojster podelitve Matthew Morgan.

Morgana so iz združenja poklicali pred božičem in mu postavili izziv, da pripravi nov jedilnik, ki naj bo povsem veganski.

Povabljencem bodo tako postregli juho iz rdeče pese z amarantom in krebuljico kot predjed, rižoto iz gob, brstičnega ohrovta, korenja in grahovih vitic za glavno jed ter vegansko torto opera kot sladico (gre za osemslojno čokoladno torto z mandljevim biskvitom in kavnim sirupom).

Morgan je dodal, da bo s pripravo teh jedi in fuzijo okusov dokazal, da je lahko tudi veganska hrana slastna.

Predsednik združenja Lorenzo Soria je ob tem sporočil, da se zavedajo, da z enim obrokom ne bodo spremenili sveta, temveč da so začeli delati majhne korake k večji ozaveščenosti ljudi: "Hrana, ki jo jemo, način, kako je gojena, procesirana in zavržena, vse to prispeva k podnebni krizi."

Letošnje rdeče preproge ne bodo uporabili le enkrat, temveč tudi na drugih dogodkih. Foto: Getty Images

Trajnostna bo tudi rdeča preproga

A Združenje tujih dopisnikov Hollywooda se v smislu trajnosti in ekologije letošnjih Globusov ne bo ustavilo le pri meniju.

Letošnjo rdečo preprogo nameravajo reciklirati in jo uporabiti še na drugih dogodkih, opustili pa bodo tudi uporabo plastenk vode, ki jih bodo zamenjali s stekleničkami.

"Obkroža nas velika podnebna kriza, zato smo začeli več razmišljati o novem letu in novem desetletju ter tem, kako bi lahko pošiljali boljše sporočilo," je še sporočil Soria.

Zlati globusi vsako leto januarja naznanijo začetek sezone podelitve prestižnih nagrad v šovbiznisu. Med drugim jim sledijo nagrade ameriških kritikov Critics' Choice, nagrade igralskega ceha SAG, grammyji, sezona pa se konča s podelitvijo oskarjev. Globuse bodo letos razdelili 5. januarja, oskarje pa 10. februarja.

