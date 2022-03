Celine Dion s spomini na poti k ozdravitvi

Štiriinpetdesetletna Celine Dion je svetovna srca osvojila s hitom My heart will go on, naslovno pesmijo iz priljubljenega filma Titanik. A te dni se na Instagramu spominja 20. obletnice izdaje albuma New day has come. Celine je na Instagramu objavila 45 sekund dolg video, v katerem je razložila, kako je bil to njen prvi album po rojstvu prvega otroka in kako je ob tem imela tremo, ali bo znala peti pred svojimi oboževalci. Celine je januarja 2001 na vrhuncu kariere pozdravila svojega prvega sina, Rene-Charlesa, z možem in dolgoletnim menedžerjem Renejem Angelilom.

Priznala je, da prehod iz življenja novopečene mamice h karieri pevke ni bil lahek. "Ko sem znova začela profesionalno peti, sem se nekaj dni prej želela prepričati, ali sem v formi," je povedala na posnetku. "Tako sem se spet začela ogrevati in prvih nekajkrat moj glas ni bil tako prožen, tako raztegljiv in gladek."

Album je pevkin sedmi angleški album, a prvi album, ki ga je posnela, potem ko je postala mama. Za pevko, nagrajeno z grammyjem, je bilo to novo poglavje v njenem osebnem in poklicnem življenju. Celine in Rene sta oktobra 2010 dobila še dvojčka Nelsona in Eddyja.

Foto: Reuters

Celine je prvič nastopila s petimi leti, pri 12 letih pa je z mamo in bratom napisala svojo prvo pesem Ce n'etait qu'un reve (Bile so samo sanje). Njen talent je videl menedžer Rene Angelil in ravno on ji je pomagal na poti do zvezd. Rene in Celine sta bila najprej v poslovnem odnosu, pozneje se je med njima razvila ljubezen. Decembra 1994 sta si obljubila večno zvestobo. Poročena sta bila vse do njegove smrti januarja 2016.

Kanadska pevka Celine Dion je zaradi zdravstvenih težav prekinila koncertno turnejo Courage. Razkrila je, da okreva po "resnih in pogostih mišičnih krčih", ki ji onemogočajo nastopanje. Turneja, ki naj bi se konec maja nadaljevala v Evropi, je še vedno najavljena. Tako so še vedno v prodaji karte za njen koncert v Zagrebu, ki bo 25. junija.

Do zdaj je prodala že več kot 200 milijonov albumov po vsem svetu, kar jo uvršča med najbolje prodajane glasbenike vseh časov.

Na letošnjem festivalu v Cannesu je bil prikazan film Aline: The Voice of Love (Aline: Moč ljubezni), ki je posnet po življenjski zgodbi kanadske glasbenice. Režirala ga je Valerie Lemercier, ki je v filmu tudi upodobila pevko z imenom Aline Dieu. Četudi je Celine Dion potrdila scenarij za film, je njena družina ogorčena nad filmom, saj meni, da je režiserka izkrivila zgodbo njihove družine.

