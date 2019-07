Pogumno: pevka na teden mode prišla brez hlač #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priljubljena pevka Celine Dion je velika ljubiteljica mode in ne zamudi nobenega tedna mode, še posebej če se ta odvija v njej ljubem Parizu. Tam trenutno poteka teden visoke mode, za katerega je oblekla nekaj zanimiv oprav, med njimi tudi takšno brez hlač.

Celine Dion je za pariški teden visoke mode oblekla že kar nekaj zanimivih oprav, a nobena ne prekosi bodija s suknjičem, h kateremu pevka ni oblekla ne hlač ne krila. Namesto tega je raje pokazala lepo izklesane noge.

Tutu, neujemajoči se salonarji in še 3D-obleka

V istem tednu je presenetila tudi s črnim oprijetim Chanelovim pajacem, ki ga je okrasila z zlatim Chanelovim verižnim pasom, pa tudi z opravo, pri kateri so izstopali pernat top, krznene sandale in kavbojke z različnimi hlačnicami.

To pa še ni vse: za teden visoke mode je izbrala še kratek suknjič z rumenim tutujem in različnimi salonarji znamke Jimmy Choo za 575 evrov ter klasično črno obleko z usnjenimi rokavicami in odprtimi škornji. Odločila se je tudi za rožnato obleko z volančki in futuristično 3D-obleko, ki je dajala vtis optične iluzije.

Zaradi vseh oprav, ki jih je nosila, jo modni poznavalci ponovno hvalijo in se strinjajo, da ji pri izražanju mode na tako eleganten način ni para.

