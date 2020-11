Celine Dion po navedbah britanskega The Guardiana meni, da Rob Prinz ni upravičen do tako velike provizije pri 489 milijonov vredni pogodbi, za katero se je z organizatorji koncertov AEG pogajal leta 2017, poroča STA. Glasbenica bo za koncerte v Las Vegasu prejela 272 milijonov ameriških dolarjev, za turneje 212 milijonov ameriških dolarjev, prav tako pa ji je pripadel pet milijonov dolarjev vreden dodatek ob podpisu pogodbe, ki traja do leta 2026.

Prinz naj bi prejel od 1,5 do 3 odstotke provizije za omenjene koncerte, s čimer bi zaslužil do 13 milijonov ameriških dolarjev. Odstotek plačila so določili v predhodnem dogovoru s pevkinim takratnim menedžerjem - preminulim možem Renejem Angelilom, nato pa je dogovor prevzel poznejši, a sedaj tudi že nekdanji menedžer Aldo Giampaolo.

Glede na revizijo, ki jo je opravilo računovodsko podjetje Deloitte & Touche, so Prinzeve provizije "pretirane" in "zelo visoke". Glasbeničin menedžment je Prinza odpustil, ker ni pristal na manjše plačilo. Celine Dion trdi, da je Prinz preplačan in se je odločila pravico iskati na sodišču.

O sporu je odločala komisija za delo v Kaliforniji, ki je odločila, da mora Prinzu še naprej plačevati za pogodbo.

Po navedbah The Guardiana je pevka za Billboard dejala, da sta jo Prinz in agencija ICM izkoristila in da se počuti prevarano. "Ne trdim, da Prinz ni storil ničesar, a si pripisuje veliko več zaslug za mojo kariero, kot si jih zasluži. Prinz ni nikoli zahteval deset let plačila za nekaj mesecev dela in jaz v to nikoli nisem privolila," je dodala. Namerava se pritožiti na višje sodišče, kjer bo o primeru odločala porota.

