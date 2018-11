Srhljiv oglas za otroško linijo, ki jo je oblikovala znana pevka #video

Priljubljena kanadska pevka Celine Dion je lansirala novo linijo oblačil za otroke, s katero hoče zabrisati meje med klišejskimi modrimi oblačili za fantke in rožnatimi za punčke. A mnogi so kolekcijo označili za gotsko, oglas zanjo pa za srhljiv.

Celine Dion je oblikovala spolno nevtralno otroško linijo Celinununu, ki fantke in punčke ne deli na modro in rožnato barvo, temveč ustvarja enakost med njimi. Kolekcija vključuje nevtralne barve, kot so črna, siva in bela, ter usnjene jakne, puloverje z lobanjami in potiskane majice z napisom "new order" (nova ureditev, op. p.).

A "gotska" linija, kot so jo poimenovali mnogi, ni edina, ki je požela veliko pozornosti. Tudi oglas, v katerem Celine na skrivaj vstopi v otroški oddelek v bolnišnici, kjer s čarovnijo spremeni obleke dojenčkov iz modrih in rožnatih v črno-bele, in nato beži pred varnostnikoma, so mnogi označili za srhljivega.

Presodite sami:

V videu 50-letna pevka sporoča, da odrasli ne bi smeli določati prihodnosti otrok, vsaj tega ne, kako naj se oblačijo, ter da spol naj ne bo tisti, ki jih definira.

Kosi po navdihu Celine Dion Foto: Celinununu

Pod videom se je nabralo že precej komentarjev, med katerimi nekateri spodbujajo naravnanost kolekcije in menijo, da ima Celine odlično idejo, drugi pravijo, da so edina spolno nevtralna oblačila gotska oblačila, kar kolekcija po njihovem mnenju tudi je, tretji pa hočejo, da fantki ostanejo fantki, punčke pa punčke.

