Slovenki v parku Tivoli našli navdih za otroška oblačila

Tivoli Clothing ni samo znamka, ampak zgodba, ki se je razvila iz dolgoletnega prijateljstva. Ajda Adamič Metlikovič in Sara Isa Djukanovič se poznata še iz najstniških let, med študijem so se poti razšle, a sta se zahvaljujoč materinstvu spet našli.

Ob potiskanju vozičkov po poteh ljubljanskega parka Tivoli se jima je porodila zamisel o trajnostni kolekciji oblačil za otroke. Ker se je to zgodilo v Tivoliju, kjer so na dan privreli tudi spomini na dolge in brezskrbne poletne dni njunega otroštva, sta znamko poimenovali kar po našem največjem parku.

"Poimenovali sva jo po kraju, kjer sva nostalgične spomine in pridobljeno znanje združili v jasno vizijo za prihodnost. Neusahljivi vir najinega navdiha so najine hčere, tri prečudovita dekleta," pojasnjujeta.

Ajda in Sara si želita, da bi mali uporabniki oblačila Tivoli nosili dolgo in z ljubeznijo. "Vsekakor upava, da ne pristanejo na kupih zavrženih oblačil." Foto: Polona Plasin

"Skrb za okolje je treba otrokom predajati že od mladih nog"

Oblačila znamke Tivoli so izdelana iz 100-odstotnega ekološko pridelanega bombaža, pri čemer so tudi dodatki poklon slovenski tradiciji: gumbi so narejeni iz slovenskega lesa, bombažno čipko pa klekljajo pri Bohinju.

Poslanstvo Tivolija tako ni samo izdelava ekoloških oblačil, ampak o trajnostni modi učiti tudi otroke. "Sporočilo o skrbnem odnosu do okolja - tako do naravnega okolja, ljudi in njihovega dela kot tudi do materialov in končnih proizvodov, torej tudi oblačil - je treba otrokom predajati že od mladih nog."

To so vrednote, ki se jih je treba priučiti in jih ponotranjiti v najzgodnejšem obdobju in ki predstavljajo temelj za boljšo skupno prihodnost.

Kolekcija je sestavljena iz skrbno načrtovanih brezčasnih kosov, ki bodo, ne glede na trende, očarljivi še leta. Foto: Tivoli

Oblačila Tivoli otroku nudijo možnost svobodnega in sproščenega gibanja v vzdržljivih, a oblikovno dovršenih oblačilih. Foto: Polona Plasin

Otroška oblačila morajo biti mehka, zračna in naravna

Ajda in Sara menita, da so najprimernejša otroška oblačila tista, ki so narejena iz mehkih, zračnih in naravnih materialov. "Če je mogoče, iz ekološke pridelave, da ne dražijo nežne otroške kože," pravita.

"Po oblikovni plati naj bodo predvsem udobna, da otroku omogočajo prosto igro in ne omejujejo njegovega raziskovalnega duha. Po drugi strani pa je za otroke zelo pomembna tudi estetika, saj (še bolj kot odrasli) svet zelo intenzivno dojemajo s čutili."

Iz izkušenj povesta, da kričeče barve, potiski in logotipi znamk odvračajo pozornost od otroka in njegove naravne lepote, zato prisegata na izčiščen in blag videz. Dodajata pa: "Zagotovljena mora biti tudi čim višja kakovost izdelave, saj se na ta način lahko podaljša življenjski cikel oblačil."

Zaradi zahtev pravične proizvodnje in zagotavljanja ekoloških standardov cenovni razred oblačil Tivoli odstopa od množičnih proizvajalcev. Umešča se nekako v srednji cenovni razred, kjer se cene posameznih kosov gibljejo od 23 do 65 evrov.

Pri oblačilih znamke Tivoli so uporabljeni kakovostni naravni materiali, proizvodnja je skrbno nadzorovana, dizajn pa brezčasen. Foto: Polona Plasin

V oblačila sta Sara in Ajda vtkali spomin na čase analogne estetike, začinjenega z ambicijo, da ostanejo dragoceni kosi družinske dediščine. Foto: Polona Plasin

