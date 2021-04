Tivoli poln steklenic, embalaže hrane in cigaretnih ogorkov #foto

Ljubljanske komunalne delavce je včeraj zjutraj v parku Tivoli pričakalo neprijetno presenečenje. Na zelenicah parka so bile številne steklenice, plastenke, embalaže hrane in cigaretnih ogorkov. "Razumemo, da so se druženja zaradi okoliščin in lepega vremena preselila na prosto, ne razumemo pa tega, da so obiskovalci parkov (postali) tako brezbrižni," so zapisali v Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Prvi dan strožjih ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa je delavce ljubljanskega komunalnega podjetja Snaga Voka v parku Tivoli pričakalo pravo razdejanje. Mnogi so očitno izkoristili še zadnji dan pred novimi omejitvami, vendar so za seboj pustili ogromno smeti.

"Odpadki spadajo v zabojnike in ulične koške – če so ti že polni ali pa če imate večje kose embalaže, prosimo, da odpadke odnesete s seboj," so zapisali v Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in opozorili, da smetenje in odlaganje odpadkov tja, kamor ne sodijo, negativno vpliva na naše okolje in na zdravje ljudi, ogroža živali ter dodatno obremenjuje komunalne delavce.

Foto: JP Snaga Voka

Dodali so, da komunalni delavci ne delajo nič manj kot prej. "Ravno nasprotno: koške na javnih površinah praznijo enkrat ali večkrat na dan, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, čistijo redno in pogosteje kot prej, ampak pogosto ne (z)morejo očistiti tako hitro, kot je vnovič zasmeteno," še dodajo.

"Glede na to, koliko ljudi je v parkih, ne moremo preprečiti, da koši na mnogih lokacijah ne bi bili pogosto polni (predstavljajte si, koliko odpadkov proizvede samo ena družinska malica na klopci ali pa eno prijateljsko druženje ob kavi 'za s seboj'). Vse obiskovalce parka prosimo za sodelovanje in za to, da tudi v teh časih ohranite spoštljiv odnos – do someščanov in živali, ki nas takšno vedenje ogroža," so še zapisali.

V zapisu so še opozorili, da je park Tivoli krajinski park, kjer velja osnovno vodilo, da ne puščamo sledi. To pomeni, da ne poškodujemo rastja, ne vznemirjamo živali, ne kurimo ognja, ne poškodujemo tal, odpadke pa odnesemo s seboj.

Foto: JP Snaga Voka