Konec pomladnega vremena, prihaja popoln preobrat

Danes bo še suho in toplo, ponoči pa bodo padavine zajele večji del Slovenije. Temperature se bodo močno spustile.

Danes bo na Primorskem sončno. Drugod bo dopoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija.

Ponoči bo dež prehodno zajel večji del Slovenije in v soboto zjutraj večinoma ponehal. Od severa se bo začelo jasniti. Na Primorskem bo proti jutru zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo na severu okoli 2, drugod od 5 do 11 stopinj Celzija.

Jutri se bo delno razjasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Sredi dneva in popoldne bo v notranjosti Slovenije spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija.

V ponedeljek hladno

V nedeljo bo večinoma sončno in hladno, pihal bo veter vzhodnih smeri. V ponedeljek bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan se bo v zahodni, popoldne pa tudi v osrednji Sloveniji pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik.