Pečečnik ostal brez gradbenega dovoljenja za Plečnikov stadion

Več kot desetletje dolga kalvarija poslovneža Joca Pečečnika za prenovo Plečnikovega stadiona za Bežigradom v Ljubljani se očitno ne bo kmalu končala. Kot so sporočili iz civilne pobude prebivalcev, ki živijo v okolici stadiona, je ministrstvo za okolje in prostor zavrnilo zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja projektu Bežigrajski športni park.

Zavod za varstvo kulturne dediščine spremenil mnenje

Več kot desetletni boj Pečečnika za oživitev enega izmed nekdanjih športnih središč Ljubljane je velik udarec dobil že marca lani, ko je ministrstvo za kulturo odpravilo pozitivno kulturnovarstveno mnenje za projekt. Pred dvema tednoma pa je ministrstvu sledil tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), ki je izdal novo mnenje o projektu, tokrat negativno.

Ponovno pridobivanje dovoljenj

Projekt BŠP je sicer kulturnovarstveno soglasje že imel, a kot je tedaj za STA pojasnila Anja Markovič, ki pri projektu BŠP skrbi za odnose z javnostmi, so morali, ko so pri ministrstvu za okolje in prostor podali zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za projekt, kulturnovarstveno soglasje pridobiti na novo.