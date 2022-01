Celine Dion zaradi bolečin odpoveduje koncertno turnejo

Celine Dion bi morala imeti že oktobra lani številne koncerte v Las Vegasu, a so jih preprečile pevkine zdravstvene težave, in sicer mišični krči. Koncerti naj bi se začeli marca. V dveh mesecih je Celin Dion želela nastopiti v 16 mestih po ZDA in Kanadi. "Res sem upala, da se bom počutila dovolj dobro, a kot kaže, bom morala biti bolj potrpežljiva in upoštevati režim, ki so mi ga predpisali zdravniki," je zvezdnica sporočila na družbenih omrežjih.

Foto: Guliverimage "V našo turnejo je vključenih veliko organizacije in priprav, zato moramo danes sprejeti odločitve, ki bodo vplivale na prihodnje načrte. Zelo se veselim dneva, ko bom spet popolnoma zdrava in ko se bo pandemija covid-19 končala. Komaj čakam, da se spet vrnem na oder. Zelo so se me dotaknile vse spodbudne besede dobrih ljudi po družbenih omrežjih. Čutim vašo ljubezen ter podporo, to mi veliko pomeni."

Seznam mest in datumov evropskega dela njene turneje, ki se bo začel 25. maja v Birminghamu, ostaja nespremenjen.

Do zdaj je prodala že več kot 200 milijonov albumov po vsem svetu, kar jo uvršča med najbolje prodajane glasbenike vseh časov.

Preberite še: