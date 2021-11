Družina Celine Dion zgrožena nad filmom o njenem življenju

Bratje in sestre kanadske pevke Celine Dion so zgroženi nad filmom Aline: Moč ljubezni, ki je navdahnjen s pevkino življenjsko zgodbo in prikazuje njeno kariero od otroštva do glasbene dive.

Čeprav je bil film Aline: Moč ljubezni, ki je navdahnjen z življenjem Celine Dion, na filmskem festivalu v Cannesu zelo dobro sprejet, je pevkina družina nad njim zgrožena. Po premieri v Kanadi je Celinina sestra Claudette dejala, da ne prepozna ne svojega jezika ne svoje družine.

Razjezil se je tudi brat Michel, ki pravi, da je veliko prizorov s čudnim humorjem šlo predaleč. Obtožila sta tudi režiserko, češ da je "divje izkrivila podobo njune sestre in družine".

S filmom jo je želela prikazati kot prisrčno in zabavno

Film je režirala Valerie Lemercier, ki je v filmu tudi upodobila pevko z imenom Aline Dieu. Film prikazuje različna obdobja pevkinega življenja od otroštva dalje. Čeprav ne sledi natančno življenju Celine Dion, pa je pevka v marsičem podobna zvezdnici. Med drugim se prav tako kot Celine zaljubi v precej starejšega moškega, v filmu pa so uporabljene tudi nekatere njene uspešnice.

Režiserka je za lokalno kanadsko televizijo povedala, da pevke ni nikoli srečala v živo, je pa njena velika oboževalka. S filmom jo je želela prikazati kot prisrčno in zabavno osebo, kakršna je. Upa, da bo nekega dne prepoznala njen namen.

Najmlajša izmed 14 otrok

Celine Dion se je rodila v Charlemagnu v Quebecu mami Therese in očetu Adhemarju Dionu kot najmlajša izmed 14 otrok. Njen izjemen glas je do solz ganil glasbenega menedžerja Reneja Angelila, ki je vanjo vložil ves svoj denar in financiral njen prvi album La voix du bon Dieu. Rene je bil njen menedžer vse od pevkinega 12. leta, leta 1994 sta se poročila in ostala skupaj vse do njegove smrti leta 2016.

Francosko govoreča kanadska pevka, ki ima za seboj uspešno kariero in 27 studijskih albumov, se je v svetu uveljavila predvsem z zmago na Evroviziji v Dublinu leta 1988, njena mednarodna kariera pa je zares vzcvetela, ko je začela peti v angleščini. Prvi album v angleščini je posnela leta 1990 - Unison.

Dva oskarja, zlati globus in šest grammyjev

Med njenimi največjimi uspešnicami so Because You Loved Me, I'm Your Angel, The Power of Love, A New Day Has Come in pesem iz filma Titanik My Heart Will Go On, za katero je leta 1999 prejela dva grammyja in oskarja.

Za skladbo Beauty and the Beast za istoimenski Disneyjev film iz leta 1991 Lepotica in zver, ki jo je zapela v duetu s pevcem Peabom Brysonom, si je prav tako prislužila oskarja za najboljšo izvirno skladbo kot tudi grammyja. Prejela je tudi vrsto drugih nagrad.

